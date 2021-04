Tvrtka iz Srbije zaustavila natječaj od 2 milijarde kuna noć prije otvaranja ponuda

Nakon pet mjeseci odgode otvaranja ponuda na natječaju za građevinske i elektroenergetske radove na rekonstrukciju i gradnju drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac, u HŽ Infrastrukturi jutros u 10 sati napokon su trebali otvoriti ponude za taj posao procijenjene vrijednosti 2,04 milijarde kuna bez PDV-a. No sinoć dolazi do novog zapleta jer je srbijanska tvrtka N-Ing uložila novu žalbu. Stoga se natječaj ponovno zaustavio, a otvaranje ponuda odgodilo do daljnjeg, dok Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave ne odluči o žalbi N-Ing-a.

Inače, sumnja se da iza srbijanske žalbe stoje Kinezi, čije su tvrtke već ulagale žalbe na ovom natječaju koji je pokrenut još lani početkom rujna, a prvi rok za podnošenje ponuda bio je 3. studenoga 2020. No, dosad je bilo ukupno sedam žalbi na natječajnu dokumentaciju i njezine izmjene, a to je produljilo taj natječaj za pet mjeseci. Prvu je žalbu na taj natječaj podnijela tvrtka Beton Lučko, i to deset dana nakon njegove objave. DKOM je obustavio taj postupak jer je Beton Lučko odustao od žalbe, no zbog toga je natječaj bio zaustavljen gotovo mjesec dana.

Drugu je žalbu na natječajnu dokumentaciju podnijela tvrtka GIP Pionir 22. listopada. I tu je žalbu DKOM odbacio, i to zato što je bila podnesena izvan zakonski propisanog roka. Odvjetničko društvo Maržić i partneri uime nekoga od kandidata za taj posao podnijelo je žalbu na sam dan isteka roka za podnošenje žalbe na zadnju izmjenu dokumentacije od 4. prosinca. Ta je žalba odbijena. Nakon toga žalbe podnose grčki Mytilineos 16. prosinca i talijanski G.C.F. 23. prosinca.

Talijanska je žalba odbijena, a grčka je djelomično odbijena, a DKOM je poništio dio izmjene natječajne dokumentacije. Kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC), koja gradi Pelješki most, ovaj natječaj je zaustavila žalbom podnesenom 4. prosinca, koju je DKOM u roku od četiri dana odbacio kao nepravodobnu. Zadnju žalbu podnijela je kineska tvrtka China Railway Eryuan Engineering Group (CREEG), podružnica Zagreb, 10-ak dana prije zadnjeg datuma za podnošenje ponuda 9. ožujka. a Dkom je tu žalbu prihvatio.

Što se tiče zadnje, osme žalbe na dokumentaciju o nabavi, nju je HŽI zaprimio 17 sati prije otvaranje ponuda i stoga je morao zaustaviti postupak te nabave po osmi put. Kako doznajemo, HŽI ja danas poslao odgovor na žalbu DKOM-u u kojem navodi da je žalba neutemeljena i zakašnjela. Stoga se u toj tvrtki, kako doznajemo, nadaju da će DKOM u kratkom roku odbaciti žalbu kako bi mogli nastaviti postupak nabave i sukladno rješenju DKOM-a produljiti rok za dostavu ponuda za nekoliko dana.

