'Srbi u Hrvatskoj imaju problema… Ali ne kao': SDSS objasnio značenje svoje kampanje

Ova kampanja naše lokalne probleme smješta u krupni i grubi globalni kontekst, koji je opterećen svojim sve težim i po sve nas opasnijim problemima - poručili su iz Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) na današnjoj press konferenciji na kojoj je objašnjen i smisao predizbornih jumbo-plakata s porukom “Srbi u Hrvatskoj imaju problema… Ali ne kao”, praćenom fotografijama Elona Muska, Ursule von der Leyen, polarnog medvjeda i karanfila.

“Propadanje prodaje Muskovog Tesle zbog njegova uključivanja u Trumpovu politiku tržišnih ratova, koje je postalo simbolom urušavanja dosadašnjeg svjetskog tržišnog poretka, prvi je takav problem. Slabljenje EU pod vodstvom von der Leyen u globalnim geopolitičkim i ekonomskim sukobima, koje se želi zaustaviti transformacijom EU od projekta mira u projekt rata, drugi je takav problem. Globalno zatopljenje i klimatske promjene koje ugrožavaju život na Zemlji, a čiju ugroženost smo predočili bijelim polarnim medvjedom čiji se bijeli svijet svodi na mali komad sante leda, treći je takav problem. Svođenja nacionalnih politika u takvim globalnim okolnostima na neodgovorna, raskalašena i opasna politička šenlučenja, četvrti je takav problem. Sve nas navodi na to da naš prvi, nužni korak treba biti u tome da se svi trebamo posvetiti sebi i svojem zavičaju, kao mjestu samoočuvanja i mjestu djelovanja za bolje društvo i bolji svijet”, poručeno je iz SDSS-a na press konferenciji na kojoj su se novinarima obratili Boris Milošević, Dragana Jeckov i Dejan Mihaljević.

“Možda se u ovom trenutku politički glas manjine, u ovom slučaju srpske, nekima čini nevažnim i nepotrebnim. Mnogi koji su tako mislili nisu bili u pravu. Na osnovi toga iskustva i našeg današnjeg razumijevanje našeg drustva i svijeta mi preuzimamo odgovornost poruka koje šaljemo i politika koje zagovaramo. U svoje ime i u ime bijelog medvjeda”, dodali su SDSS-ovci.

Karanfil je očito aluzija na Domovinski pokret jer je Josip Dabro, bivši ministar poljoprivrede iz redova te vladajuće stranke, upao u aferu nakon objave video snimke na kojoj se vidi kako puca iz pištolja kroz prozor automobila u vožnji dok na zvučnicima svira pjesma sevdalinka “Karanfil se na put sprema”. Kampanju potpisuje dizajner Boris Malešević, od ranije poznat politici.

- Neki u Hrvatskoj od Srba ne prestaju praviti problem, a mnogi ne znaju ili ne žele znati s kojim problemima žive Srbi u Hrvatskoj - poručio je na pressici SDSS-a Dejan Mihaljević, potpredsjednik stranke i kandidat za načelnika općine Krnjak. - Oni koji u Hrvatskoj od Srba prave problem žive od toga, ali od toga ne mogu živjeti ni Hrvatska ni Srbi. Od toga očito nema života. Nekima u Hrvatskoj uzaludno je to dokazivati. Zato smo u ovoj kampanji odlučili da skinemo naočale za blizu i stavimo naočale za daleko. S njima ne samo da vidimo dalje i čujemo bolje nego lakše razumijemo da i Elon Musk, i Ursula von der Leyen, i bijeli medvjed i karanfil imaju probleme ali to nisu Srbi. Niti su to Hrvati. Nitko od nas nije njihov problem, ali njihovi problemi jesu naši. Naročito ako nismo svjesni politika trgovinskih ratova, politika slabljenja Evrope, politika klimatskih promjena i politika lokalnih bećara. Naročito ako nismo svjesni posljedica takvih politika po naše živote - zaključio je Mihaljević.