Splitski ubojica hitno prebačen u Zagreb, prijeti li mu osveta?

Filip Zavadlav, osumnjičen za trostruko ubojstvo u subotu u splitskom Varošu, nije bio sposoban dati iskaz u Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu. Bio je rastrojen, navodno ima suicidalne misli. Nazočna je bila stalna sudska vještakinja, psihijatrica Dolores Britvić koja je utvrdila kako zbog psihičkog stanja nije raspravno sposoban i kako ga je potrebno uputiti na psihijatrijski tretman u Bolnicu za osobe lišene slobode u Zagrebu.

Reagirao ministar

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv Filipa Zavadlava zbog sumnje da je počinio tri kaznena djela teškog ubojstva i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom jer je propucao jedno vozilo i fasadu kuće.

Istaknuli su kako postoji sumnja da je “u cilju bezobzirne osvete prema većem broju osoba iz narkomanskog miljea koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegova brata i njega osobno, na protupravan način nabavio automatsku pušku s većom količinom streljiva” i lišio života Marina Ožića Pajića, Marina Bebeka i Juru Torlaka.

Osumnjičenika za trostruko ubojstvo branit će odvjetnik Branko Šerić kojeg je angažirala Facebook grupa Pravda za Filipa, s 18.000 članova (koja je u međuvremenu ugašena). Potvrdio je to za Večernji list sam Šerić.

Branko Šerić kazao nam je i da nije uobičajeno da pritvorenik odmah iz prostora za zadržavanje ide u Bolnicu za osobe lišene slobode u Zagrebu što se u ovom slučaju dogodilo. Dakle, odvjetnik sumnja da za to postoje neki sigurnosni razlozi. No, o njima nije htio detaljnije govoriti. Rekao je da ne bi ulazio u splitske rekla-kazala, no ako je on čuo informacije o potencijalnim prijetnjama ili osveti da se nada da ih policija zna još i bolje.

O stravičnom zločinu koji je potresao Hrvatsku oglasio se i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

– Imam potpuno povjerenje u stručnost, profesionalnost i efikasnost hrvatske policije tako da ćemo i u sljedećem razdoblju učiniti sve kako bismo stanje sigurnosti, odnosno percepciju sigurnosti doveli do razine da se građani osjećaju sigurnima unatoč tome što statistike zapravo idu u prilog policijskom radu vezano za upravo donesene analize 2019. po kojima je policija napravila rezultate koji su nekoliko puta veći i bolji nego u proteklom razdoblju – rekao je Božinović.

Konferenciju za novinare održao je i gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara koji je također istaknuo da je Split siguran grad.

– Statistički podaci pokazuju da Split i Splitsko-dalmatinska županija, unatoč velikom broju gostiju, u usporedbi s ostalim u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe imaju manje kaznenih djela – rekao je Opara.

Dodao je kako je važno izbjeći stigmatizaciju grada Splita kao grada slučaja.

– Ovaj grad živi od sigurnosti. Svaki obračun, posebno tako brutalan koji se dogodio u subotu, mora nas potaknuti na preispitivanje svih onih kojima je to posao. Uslijedit će sociološke analize, a sada je važno policiji i odvjetništvu dopustiti da završe svoj posao do kraja, a da se mi za to vrijeme suzdržimo od donošenja zaključaka i nervoze – poručio je Opara.

Mir se vratio na ulice

Komentirao je i činjenicu što je upravo on objavom na Facebooku informirao javnost da je osumnjičeni za trostruko ubojstvo uhićen, prije no što je tu informaciju javnosti dala policija.

– Nije normalno da građani misle da osumnjičenik šeta s oružjem po gradu, histerija je mogla nastupiti. Ako mogu smiriti građane informacijom koju imam, a da time ne kršim zakon, uvijek ću tako postupiti. Mir se vratio na ulice – rekao je.

Komentirao je i potporu koju od brojnih građana dobiva trostruki ubojica.

– Svi smo uznemireni ovim događajem, ali ne treba opravdavati uzimanje pravde u svoje ruke – poručio je Opara.

Nakon što je trostruki ubojica podržan na društvenim mrežama, Torcida je izvjesila transparent s natpisom “Ni krivog ni dužnog ubili te, brate, prokleti oni koji ti mrtvo ime blate! Marin Ožić Paić, 1995. – 2020.”, u spomen na člana, jednog od ubijenih. I on je poznat policiji. Zbog dilanja.

