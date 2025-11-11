Špijunske tvrtke sve bliže Trumpovoj administraciji, Apple i WhatsApp obećali zaštitu

Tehnološki divovi Apple i WhatsApp obećali su da će i dalje upozoravati korisnike ako njihovi telefoni postanu meta špijunskog softvera kojim se koriste vlade – pa i u samim Sjedinjenim Državama. Njihove su izjave uslijedile nakon što su dvije izraelske tvrtke za kibernetičko oružje, Paragon Solutions i NSO Group, započele intenzivne kontakte s novom Trumpovom administracijom, tražeći pristup američkom tržištu.

Paragon Solutions, proizvođač špijunskog programa Graphite, u rujnu je potpisao ugovor vrijedan dva milijuna dolara s američkom imigracijskom službom ICE, čime je dobio zeleno svjetlo za korištenje jednog od najsofisticiranijih alata za hakiranje. Ugovor je ranije bio zamrznut tijekom Bidenove administracije zbog zabrinutosti da bi softver mogao biti zloupotrijebljen za nadziranje građana i aktivista.

Druga izraelska tvrtka, NSO Group, poznata po zloglasnom softveru Pegasus, imenovala je bivšeg američkog veleposlanika u Izraelu Davida Friedmana za novog izvršnog predsjednika. Friedman je potvrdio da se nada ukidanju sankcija koje je NSO-u 2021. uveo Washington zbog poslovanja „suprotnog američkim sigurnosnim interesima“.

Oba programa mogu tajno preuzeti potpunu kontrolu nad mobitelom – čitati poruke, prisluškivati pozive, pratiti lokaciju i uključivati mikrofon ili kameru bez znanja korisnika. Iako tvrtke tvrde da njihovi proizvodi služe borbi protiv kriminala i terorizma, brojni su slučajevi pokazali da su korišteni i za špijuniranje novinara, oporbenih političara i aktivista za ljudska prava.

Samo početkom ove godine, WhatsApp je otkrio da je 90 ljudi, među njima i novinara te članova civilnog društva, bilo meta Paragonova Graphite softvera. Uslijedio je skandal u Italiji, gdje su mediji objavili da je program korišten za praćenje novinara, poduzetnika i političkih savjetnika, što je bivši premijer Matteo Renzi nazvao „talijanskim Watergateom“.

„Ovo je alat koji može koristiti samo država. Ako talijanska vlada tvrdi da ga nije koristila protiv novinara i poslovnih ljudi, tko onda jest?“ poručio je Renzi, naglasivši da je „sloboda medija temelj svake liberalne demokracije“. Tvrtke Apple i WhatsApp već su godinama među rijetkima koje se aktivno bore protiv širenja špijunskog softvera. U više su navrata slale upozorenja korisnicima kada bi otkrile pokušaje hakiranja, uključujući slučajeve u Italiji, Španjolskoj, Indiji i desecima drugih zemalja.

Unatoč političkim vezama s Trumpovom administracijom, obje su kompanije sada naglasile da će nastaviti obavještavati korisnike bez obzira na njihovu lokaciju. „Naše sigurnosne obavijesti namijenjene su zaštiti pojedinaca od plaćeničkog špijunskog softvera, neovisno o tome gdje se nalaze“, poručili su iz Applea.

Slično je reagirao i WhatsApp:

„Naš je prioritet zaštititi korisnike tako da blokiramo pokušaje hakiranja i upozorimo one čiji su uređaji ugroženi, bilo gdje u svijetu.“ No stručnjaci upozoravaju da su Sjedinjene Države same postale ranjive. John Scott-Railton iz kanadskog Citizen Laba upozorava da „nitko nije siguran“ – ni bolnice, ni odvjetnici, ni suci, ni obični građani. „Američke institucije nisu spremne nositi se s prijetnjom špijunskog softvera kod kuće. Posljednje što zemlji treba jest tiha epidemija digitalnog nadzora“, poručuje.