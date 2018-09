Spasila kujicu sa štencima, iz grada Našica kažu - to je obveza svakog nalaznika

Nemojte nastojati, preuzmite obvezu

Zakon o zaštiti životinja ne poznaje 'nastojanje', o kojem govore u gradu Našicama, već samo odgovornost i obvezu. A ona je nedvosmisleno propisana, jasno stoji da su za napuštene i izgubljene životinje odgovorne jedinice lokalne i regionalne samouprave. Zakon propisuje da je Grad obvezan zbrinuti napuštene životinje. Ako nema skloništa, a nije ga imalo kad su psi pronađeni na groblju, svejedno mora pronaći rješenje. Umjesto Grada, rješenje je i ovaj put pronašla građanka, koja između ostalog iz svoje plaće odvaja i sredstva za zbrinjavanje napuštenih životinja. I nakon toga još sama snosi troškove njihova zbrinjavanja, jer Grad ne pronalazi rješenje i ne poštuje Zakon. No, unatoč tome u odgovoru na naša pitanja upozoravaju kako napuštenoj životinji svaki nalaznik mora pružiti odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do smještaja u sklonište. Obavijestit će, kažu, o tome i gospođu Petrović. Ne trebaju njoj obavijesti, sve je napravila kako i piše u Zakonu. I uredno obavijestila svoju lokalnu zajednicu, koja je odgovorna za napuštene životinje i njihovo zbrinjavanje. Dobila je nakon puno dopisivanja jednokratnu pomoć, a briga o napuštenim životinjama ostala je njezin problem. Iako u Zakon piše da je to obveza Grada, u istom onom na koji se i Grad poziva. Samo ga tumači kako mu paše.