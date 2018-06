Španjolskoj i Maroku više novca za kontrolu migranata - španjolski premijer

Španjolska i Maroko dobit će više novca iz proračuna Europske unije kako bi kontrolirale dolazak migranata iz Afrike u Europu, rekao je u petak španjolski premijer Pedro Sánchez.

"EU je priznala da raste pritisak na ruti na zapadnom Mediteranu te je također priznala napore Španjolske i Maroka, odnosno njihovih institucija. Postoji dogovor o davanju više sredstava vladama Španjolske i Maroka", rekao je Sánchez na konferenciji za medije nakon što je u Bruxellesu sudjelovao na sastanku 28 zemalja EU oko migracija.

Sánchez je dodao da je EU dogovorila stvaranje fonda od 500 milijuna eura za pomoć afričkim zemljama.

Nakon prve migracijske krize 2004. i 2005., Španjolska je potpisala seriju ugovora s afričkim zemljama o raspodjeli migranata. Ti su ugovori obnavljani zadnjih godina.

Posljednjih tjedana stotine migranata pokušavaju u krhkim brodicama prijeći sa sjevera Afrike morem do južne obale Španjolske. Migranti iz subsaharske Afrike dolaze do Maroka otkuda ilegalno pokušavaju ući u EU. Broj migranata koji je stigao u Španjolsku osjetno je skočio u odnosu na prošlu godinu. Neki od njih nastavljaju put prema Francuskoj i Njemačkoj.

Socijalist Sánchez, koji je došao na vlast prije mjesec dana, ponudio je njemačkoj kancelarki Angeli Merkel direktnu suradnju. On je pristao na to da Španjolska u zamjenu za novčanu pomoć oko migranata, primi iz Njemačke one migrante koji su preko Španjolske došli ondje. Prema otiscima prstiju bi se provjeravalo da li su ranije ušli u Španjolsku. Prema ugovoru koji još nije formaliziran Njemačka bi primila neke migrante iz Španjolske ako su njihove obitelji već u Njemačkoj.

Merkel se u Njemačkoj suočava s teškom krizom u vladi zbog pritiska bavarskog partnera, stranke CSU. Njoj je stoga trebao sporazum o migrantima na razini čitave EU, što je u zoru i postignuto u Bruxellesu, no Merkel taj sporazum nastoji nadopuniti direktnim dogovorima sa zemljama poput Španjolske.

Merkel je potvrdila da je dogovorila bilateralne sporazume sa Španjolskom i Grčkom o zbrinjavanju migranata koji se iz tih zemalja upute u Njemačku, ali ne i s Italijom.

Prema pisanju njemačkih novina Die Welt, ona vodi pregovore i s Francuskom i Danskom. Sánchez je uoči sastanka najavio "solidarnost s Njemačkom".

Eventualni pad njemačke vlade doveo bi do nestabilnosti u eurozoni i EU, što brine Sáncheza i ostale europske čelnike te zagovornike jedinstva EU.