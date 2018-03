Pred očima mališana nožem ubio punca

Iako ih susjedi nisu čuli, vriskovi Ivane N. (32) odjekivali su skromnim podrumskim stanom dok je nemoćno promatrala kako joj suprug nožem ubada oca pred njezinim, ali i očima njihova malenog sina predškolske dobi. Horor koji se u ponedjeljak u 15.40 sati odigravao u Prilazu Gjure Deželića u središtu Zagreba završio je smrću umirovljenika Ivana Bodrožića (66), kojeg je ubio njegov zet.

Ruševna baraka bez struje

Ubojica je nakon grozomornog čina pobjegao na ulicu i izgubio se u gradskoj vrevi, a od tada policija za njim traga. Uhitili su ga danas poslijepodne. Koji se motiv krije iza ubojstva “simpatičnog i druželjubivog starčića”, kako ga opisuju susjedi, još uvijek nije sasvim jasno, budući da je Ivana N. u razgovoru s policijom još uvijek “poprilično zakopčana”, odnosno ne odaje previše informacija ni o tome što je prethodilo svađi, ni o tome gdje bi se njezin suprug mogao skrivati.

Njezin stav da ne želi odati supruga ne čudi s obzirom na to da je poznato kako je upravo ona nazvala hitnu nakon nesretnog događaja, ali ne i policiju. Istražitelje su o tome da se u stanu dogodila “sumnjiva smrt” obavijestili upravo djelatnici hitne koji su to u ovakvim slučajevima i dužni učiniti. Cijeli je događaj još mučniji kad se u obzir uzme to da su Ivana N., njezin suprug i dijete nekoliko tjedana ranije zamolili ubijenog Bodrožića da ih preko zime primi u svoj stan “kako ne bi imali problema s Centrom za socijalnu skrb budući da žive u ruševnoj baraci bez struje”.

– On ih je odmah pristao primiti iako ga kći godinama nije posjećivala. Njega vam je bivša supruga pred petnaestak godina ubola nožem, nakon čega su se rastali. Do tada su živjeli zajedno tu u stanu s kćeri, a nakon tog događaja i bivša supruga i kći odselili su se od njega i ostao je živjeti sam. Već tad bio je u mirovini, i to zato što je tvrtka u kojoj je radio propala, a on je, s obzirom na to da je od rođenja imao problema s nogom i dosta šepao, uspio dobiti invalidsku mirovinu – kazuju ljudi iz zgrade koji su ga poznavali.

Sve ću ostaviti svojem unuku

Ubijeni 66-godišnjak znao bi im u prolazu reći “da se žuri malo urediti stan jer im danas dolazi kontrola iz Centra”, a jako mu je bilo stalo do toga da mu unuk kojeg je obožavao ne završi u domu za nezbrinutu djecu.

– Znam da sam siromah i da nemam puno, ali i ovaj stan i sve što imam ostavit ću svom unučiću – znao je govoriti Ivan Bodrožić. Bio je, kažu, vedrog duha, a iako je šepao, svaki dan odlazio bi u Dom za starije osobe u obližnju Klaićevu po ručak. Otkako su se doselili k njemu, skrbio je i o kćeri i zetu kojima je također donosio po porciju jela, a navodno je između njih znalo doći do prepirke jer su oni “ležali do kasno popodne i samo visili na internetu” pa bi ga naljutilo što bi, kada bi ih zamolio da odu do trgovine ili pospreme nešto u stanu, oni to odbili. •

