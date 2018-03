Milijun kuna koštat će put avionima po Europi

Na zrakoplovne karte gotovo milijun kuna, na autobusne trideset tisuća, na one za vlak petnaest i za najam vozila osam tisuća – iznosi su to koji će se u ovoj godini izdvojiti za putovanja djelatnika gradske uprave, kojima će se iz blagajne metropole iskeširati još dodatnih 1,1 milijun kuna za smještaje u hotele.

Ići će se svugdje pomalo pa se predviđa da će se unutar Hrvatske iskoristiti 143 zrakoplovne karte, po Europi dvjesto više, dok se planiraju i interkontinentalna putovanja, njih pedesetak. “Preko Bare” ići će se isključivo avionima pa se vožnje brodovima nisu planirale u troškovniku kojim je Grad tražio turističku agenciju za planiranje svih putovanja, ali ono što će joj biti dužnost jest nabaviti šezdesetak autobusnih i dvadesetak karata za vlak unutar Hrvatske te pedesetak karata za bus i tridesetak za put vlakom po Europi.

Također, morat će organizirati 16 puta prijevozno sredstvo, odnosno automobil ili kombi za put zemljama Europe, kao i sve potrebne hotelske smještaje. Oni pak moraju biti u hotelima do četiri zvjezdice, a djelatnicima Grada osiguran mora biti doručak, kao i parkirno mjesto, bez obzira na to što se dolazak vozilom do hotela planira samo u 16 od 662 planirana putovanja. Turistička agencija koja je dobila posao vrijedan ukupno 2,1 milijuna kuna jest Ulix iz Miramarske, čiji je vlasnik Anđelko Ćalušić, koji je godinama bespravno reklamirao svoju uslugu prodaje zrakoplovnih karata ispisivanjem internetske adrese Aviokarte.hr na javne površine. “Borbu” s natpisima vodili su komunalni redari koji su prije tri godine za očistiti imali pedesetak lokacija, a svoj rad naplaćivali bi tvrtki Ulix, i to uglavnom ovrhama.