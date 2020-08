Šokantne satelitske snimke Bejruta prije i poslije eksplozije pokazuju razmjere katastrofe

Libanonski timovi za spašavanje izvlače iz ruševina poginule i traže nestale nakon strašne eksplozije u Bejrutu. Dosad je poginulo najmanje 135 ljudi, a više od pet tisuća ljudi je ozlijeđeno. Oko 300.000 ljudi ostalo je bez svojih domova. Veliki dio stambenih objekata je u potpunosti razrušen.

Razmjeri katastrofe vide se na satelitskim snimkama.

Before/After satellite image over Beirut, #Lebanon 🇱🇧 taken by Pléiades satellites🛰

Before: 25 Jan. 2020

After: 5 Aug. 2020

Copyright @Cnes/@AirbusSpace pic.twitter.com/YdgJ8UY2PF