Važna odluka: socijaldemokrati ipak izabrali Merkel

S tijesnom većinom njemački su socijaldemokrati na kongresu u Bonnu danas prihvatili prijedlog stranačkog šefa Martina Schulza da se ide u razgovore o velikoj koaliciji s demokršćanima (CDU-CSU) Angele Merkel. Bilo je napeto do samog kraja prebrojavanja glasova. Na kraju, uzdah olakšanja je mogao pustiti Schulz, ali i Merkel: 369 delegata podržalo je taj prijedlog, dok ih je 279 bilo protiv.

Ništa kao prije

Politolozi su ocijenili da se pred 600-njak delegata kongresa socijaldemokratske stranke nalazi raskrižje: samoubojstvo ili sigurna smrt. Samoubojstvo je novi, četvrti ulazak u veliku koaliciju, a sigurna su smrt prijevremeni novi izbori jer bi na njima SPD dobio manje od 20% glasova koliko je dobio na izborima, a što je bio povijesni minimum, 24. rujna prošle godine.

– Uvjeren sam da je put hrabrosti ispravan. Mislim da će osnažiti i stranku – kazao je čelnik SPD-a Martin Schulz tražeći potporu za nastavak pregovora o stvaranju velike koalicije s Angelom Merkel. Schulz, koji je predizbornu kampanju usredotočio na to da je došao kraj koaliciji s demokršćanima, sada kaže da će ona omogućiti jačanje SPD-a. Dokument koji je proizišao iz dosadašnjih pregovora odraz je želje za europskom Njemačkom.

– Duh neoliberalizma treba nestati u Europi i to ćemo omogućiti – kazao je Schulz naglasivši da, ako se za to ne pobrinu socijaldemokrati, takav korak neće nitko učiniti. Kazao je kako drži da novi izbori nisu ispravan put za SPD. Vladati i obnoviti se nije u kontradikciji, kazao je Schulz i naglasio da se odlučuje ili o velikoj koaliciji ili o novim izborima. U dokumentu od 28 stranica nastalom na osnovi pregovora između SPD-a i CDU-a ima margine za njegovo poboljšanje i na to cilja Schulz, koji ima jak otpor u stranci, posebno među mladima.

Ljeviji od šefova

Kevin Kühnert (28), čelnik socijaldemokratske mladeži (Jusos), glavna je prepreka velikoj koaliciji s Angelom Merkel.

– Moramo biti maleni, da bismo postali veliki sutra – opravdava Kühnert protivljenje koaliciji jer drži kako će se nakon prvog udarca SPD oporaviti i ponovno postati ključnom strankom. Drži da su iscrpljeni razlozi za opstanak velike koalicije te kako ljevica mora ići svojim putem. Kühnert je nasljednik onog dijela stranke, posebno mladih, koji su po tradiciji bili protiv nekih odluka glavnog stožera stranke, od osamdesetih godina kada su se protivili postavljanju američkih euroraketa u Zapadnu Njemačku kao odgovor na sovjetske rakete, a što je dopustio tadašnji socijaldemokratski kancelar Helmut Schmidt, do agende 2010. kojom je kancelar Gerhard Schröder izmijenio socijalnu politiku.

– Ili će se SPD obnoviti u oporbi ili ga neće biti – kaže Kühnert. Bez obzira na sve, otvara se novo poglavlje ne samo za SPD, već i za CDU.

