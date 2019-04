Smijehom protiv kaosa: Porošenkov zadnji adut je Merkel

Bio je 1. travnja i u Ukrajini, samo što Petru Porošenku nije bilo ni do čega, kamoli do smijeha. Tog ponedjeljka, naime, izišli su gotovo kompletni rezultati prvog kruga ukrajinskih predsjedničkih izbora, koji su održani dan prije i prema kojima je on teško poražen.

Prijezir birača

I to od komičara Volodimira Zelenskog. Razlika je i više nego značajna, Zelenski, koji u TV seriji parodira upravo predsjednika, dobio je 30 posto glasova, a sadašnji ukrajinski predsjednik jedva 16 posto. Julija Timošenko nestala je iz slike, nije bila ni blizu dvojice novih rivala koji, zanimljivo, ističu svoja proeuropska stajališta. Prema zadnjim anketama, Zelenski će na izborima u nedjelju osvojiti 72%, a Porošenko samo 25% glasova. Porošenku nije pomoglo što se prošli tjedan pojavio kod Angele Merkel, dapače, time si je naštetila njemačka kancelarka koju sada njemački mediji optužuju za miješanje u izborni proces druge suverene države.

Iz svega se da iščitati prijezir ukrajinskih birača prema sustavu koji ne uspijeva razbuditi Ukrajinu iz ekonomske učmalosti niti riješiti sukob na istoku zemlje. Pa su očito zaključili da je najbolje sve ismijati. Te da će to adekvatno odraditi komičar koji je poznat po seriji “Sluga narodu” u kojoj glumi nastavnika povijesti koji iznenađujuće pobjeđuje na predsjedničkim izborima. I sada mu se nešto slično i događa.

Emmanuel Macron pokazao je malo više mudrosti od Merkel primivši i Porošenka i Zelenskog u Parizu, a da vjetrovi sada malo drukčije pušu zaključili su i u Washingtonu gdje su primili šefa kampanje Zelenskog, Ivana Bakanova. Uvjerio je Bakanov tada trumpovce da će Ukrajina zadržati prozapadnu orijentaciju, ali da će aktivno tražiti put prema mirnom rješenju sukoba s proruskim separatistima.

Povezan s oligarhom?

Kako se čini, Porošenko je gadno pogriješio ismijavajući komičara kao Putinovu podmetačinu oslanjajući se i na nacionalističku retoriku u situaciji oko ukrajinske Crkve i jezika. Zanimljivo je i da je Zelenski odbio sve zahtjeve za intervjue ukrajinskim novinarima iritirajući ih toliko ad mu se 20 vodećih medija javno obratilo optužujući ga da izbjegava izravnu komunikaciju i diskusiju. Na kraju se i pojavio pojašnjavajući kako mu stalno pojavljivanje u medijima više šteti i smanjuje interes birača. Biračima sve to očito ne smeta previše. Više mu je naštetila špekulacija da ga podupire oligarh Igor Kolomoiski na čijem se televizijskom kanalu vrti njegova serija prema kojoj se sad zove i njegova stranka. Inače je Kolomoiski u sukobu s Porošenkom koji mu je nacionalizirao banku zbog navodnog pranja novca nakon čega je on pobjegao u Izrael. Navijestivši da se vraća pobijedi li Zelenski. U međuvremenu je sud poništio Porošenkovu odluku.

Nije izgledno ni da će debata održana u petak nešto donijeti vjerojatno odlazećem predsjedniku. Jer, sve oko izbora je komedija. Zelenski je tražio da se i on i Porošenko prije debate podvrgnu testiranju na narkotike i alkohol. Na prethodnoj, prije tjedan dana, nije se pojavio, bio je to njegov način da podsjeti kako je Porošenko upravo to radio na prethodnim predsjedničkim izborima.