Smije li se javnim novcem plaćati demontaža vlastite države?

Slučaj benkovačkog festivala "Nosi se" ponovno otvara pitanja na koja još nismo dobili decidiran odgovor: Gdje završava sloboda umjetnosti, a počinje odgovornost prema javnom novcu? Kada država i lokalna zajednica smiju reći "nećemo platiti"? Zagovornici potpune umjetničke slobode reći će: nikada, jer javni je novac investicija u slobodu izražavanja, u pluralizam, a ne mito za poslušnost. Ta teza lijepo zvuči u teoriji, pače i plemenito, ali samo dok se ne suočimo s praksom. Javni novac, naime, vrlo je konkretan porez te građani očekuju da kultura odražava barem minimum društvenih vrijednosti. A u praksi se događa da država plaća ne samo kritiku nego i otvoreno ismijavanje vrijednosti koje većina građana smatra temeljnima. I tu nastaje sukob.