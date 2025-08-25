Smije li se javnim novcem plaćati demontaža vlastite države?

Slučaj benkovačkog festivala "Nosi se" ponovno otvara pitanja na koja još nismo dobili decidiran odgovor: Gdje završava sloboda umjetnosti, a počinje odgovornost prema javnom novcu? Kada država i lokalna zajednica smiju reći "nećemo platiti"? Zagovornici potpune umjetničke slobode reći će: nikada, jer javni je novac investicija u slobodu izražavanja, u pluralizam, a ne mito za poslušnost. Ta teza lijepo zvuči u teoriji, pače i plemenito, ali samo dok se ne suočimo s praksom. Javni novac, naime, vrlo je konkretan porez te građani očekuju da kultura odražava barem minimum društvenih vrijednosti. A u praksi se događa da država plaća ne samo kritiku nego i otvoreno ismijavanje vrijednosti koje većina građana smatra temeljnima. I tu nastaje sukob.
Kazališni redatelj Oliver Frljić godinama izaziva skandale predstavom koja Isusa prikazuje kao silovatelja. Je li to kritika ili prijezir i izvrgavanje ruglu simbola većinske kulture? HAVC financira filmove koji u inozemstvu osvajaju nagrade, ali kod kuće izazivaju opravdane polemike, poput onih koji ratnu stvarnost prikazuju jednostrano, kao da su hrvatski branitelji u pravilu zločinci.
prvi koji su svojim djelima i predstavama ismijavali državu i njenu kulturu su bili židovski redatelji 20-ih prolog stoljeća. zanimljivo da sami to nisu prakticirali već su zaostali u starom vijeku svojim običajima. stvar dekadencije su nadogradili velikim bankama koje su dovele do kraha ekonomije, a što je dovelo na vlast brčića. demontaža države je u tijeku, eu je naddržavni projekt, u kojem nacionalne države ne znače puno, sve manje imaju utjecaja, a ekipa koju nitko nije birao donosi sve presudnije odluke o našoj budućnosti.
Za demontažu države ne, ali za demontažu fašizma sigurno da. Mene nitko ne pita slažem li se kad mi uzimaju novac za financiranje notorne fašistoidne reakcionarne crkvene organizacije u Hrvatskoj što su kudikamo veća sredstva nego financiranje tu i tamo kojeg festivalčića antiratne tematike.
Umjetnost je jedno, a perfidno ismijavanje svih žrtava domovinskog rata, zamaskiranih u kvazi umjetnost je zločin.Koliko su perfidni i uporni takvi zločinci imamo do sada primjera u praksi.Kada ratni gubitnici, među kojima ima i Hrvata, kao što i među hr. braniteljma ima i Srba i drugih, shvate da ne smiju perfidnim smicalicama i pod..njima pljuvati na žrtve , perfidnim,maskiranim "umjetničkim" formama, tada ovakvih događaja neće biti. Neće biti "umjetničkog" izvlačenja hr. zastave iz one stvari, neće biti"umjetničkog" ojkanja na dan spomena na hrvatske žrtve. Neće biti breninog mahanja zastavom sa petokrakom u sred Zagreba u RH gdje jepod petokrakom pobijeno u domoviskom ratu 17 000 ljudi, a u WW2 oko 530 000 . Ako pak mislite da to nije tako idemo recipročno sa Srbijom. Ako oni Thompsonu dozvole u njihovoj Areni pjevati, mogu oni u našoj. Ako dopuste pored crkve u Zemunu gdje je spomen na stoljetno hrvatsko kraljevstvo izvođenje opere Zrinski, mogu kod nas "Ojkati". Ako dopuste vrhunsku umjetničku predstavu ispred Skupštine, u kojoj su ubijeni hrvatski predstavnici, a u kojoj će se srpska zastava izvlačiti iz druge rupe, e onda i Frljić može svoju predstavu izvoditi, Sve to će izvoditi starosjedioci Vojvodine, Hrvati, koji su tu od stoljeća 7-mog, a primili su Srbe kao izbjeglice pred Turcima oko 1690. godine i to je to .