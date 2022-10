Sever: Jasno je da netko ubire ekstra profite, smanjenje PDV-a nije utjecalo na krajnje cijene hrane

Nema proizvoda koji u posljednjih godinu dana nije poskupio. Cijene hrane su neopravdano visoko rasle. Mirovine i plaće su rasle puno sporije i jasno je da je ovdje najveći udar na građane - rekao je u Dnevniku HTV-a, Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata. Vlada je u nekoliko navrata smanjivala porezna opterećenja na pojedine artikle i namirnice.

Na pitanje je li to u punom učinku došlo do cijena hrane, Sever je rekao da se to nije dogodilo.

- Nakon otpuštanja u području PDV-a, na drugoj strani, na različitim potporama koje su ulazno dolazile, mi smo počeli plaćati još skuplje s obrazloženjem onih koji prodaju da bi cijene bile još veće da nije bilo spuštanja PDV-a - govori.

Sever naglašava kako je činjenica da se smanjenje PDV-a nije vidjelo u krajnjim cijenama, nego da su one i više.

- Jasno je da netko ubire ekstra profite na teret svih ostalih, ali to svakako mi platimo na jednoj strani, proizvođači na drugoj, a svi ostali između zarađuju - istaknuo je.

Sever naglašava da u zadnjih pet mjeseci padaju cijene hrane na svjetskom tržištu, ali u Hrvatskoj one rastu. - Jedino rješenje je da se stavi veći nadzor pri ulazu i dati potporu proizvođačima te staviti ove neke koji dobro zarađuju pod nadzor kako bi se vidjelo što se događa u krajnjoj cijeni u odnosu na onu koja se otkupljuje, istaknuo je.

Na pitanje gdje je prostor za hitni rast plaća, Sever je rekao da se on mora naći.

- Jasno je da se ne smiju smanjivati doprinosi, zato što će to značiti siromaštvo svih onih kada odu u mirovinu - rekao je i dodao da ako plaće neće sustizati inflaciju, sve će ići u još veće siromaštvo i neće biti kupovine. Kaže da, kada ljudi nemaju od čega otkidati, otkidaju od hrane.

