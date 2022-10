Kako nam je to uspjelo: Hrvatska je neslavni rekorder u EU, sada su na udaru - ljubitelji kave

Tko svakodnevno troši puno mlijeka, inflacija mu je poprilično zagorčala život. Hrvatska je jedan od dva rekordera u EU po poskupljenju mlijeka, s cijenama koje su od kolovoza 2021. do kraja kolovoza ove godine skočile 41 do 43 posto, ovisno o udjelu masti u mlijeku! Ništa bolje nismo prošli ni sa šećerom koji je također poskupio 41 posto u godinu dana, pa se i u tim cijenama nalazi dio odgovora na pitanje zašto su kafići toliko povisili cijenu omiljenog napitka. Samo zrno kave poskupjelo je manje od mlijeka i šećera – oko 23 posto, no sve zajedno, kombinirano s cijenama energenata – dovelo je do toga da je u kafićima cijena espresa od 9 do 11 kuna, a u kombinaciji s mlijekom oko tri kune više!