Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
GLASALI SU

Slovenci su izabrali: Stigao rezultat referenduma o potpomognutom samoubojstvu

Slovenia holds a referendum on a law that proposes legalising assisted dying for some terminally ill adults, in Ljubljana
Foto: Borut Zivulovic/REUTERS
1/3
VL
Autor
Kristina Gabrić/Hina
23.11.2025.
u 21:44

Prema posljednjim podacima o broju birača, ovaj put je protiv moralo glasati najmanje 339.205 birača, dok je prema djelomičnim neslužbenim rezultatima današnjeg glasovanja, nakon što je prebrojano 95 posto glasačkih listića

Slovenci su nedjelju na referendumu odbacili zakon o potpomognutom samoubojstvu koji je donio njihov parlament u srpnju. Protiv zakona je glasalo 53,07 posto birača i postignut je kvorum za njegovo odbacivanje, prema djelomičnim neslužbenim rezultatima na temelju većine prebrojanih glasačkih listića. Za zakon je glasalo 46,93 posto birača.

Zakon se na referendumu odbacuje ako protiv njega glasa većina birača, pod uvjetom da je protiv njega najmanje petina svih birača s pravom glasa. Prema posljednjim podacima o broju birača, ovaj put je protiv moralo glasati najmanje 339.205 birača, dok je prema djelomičnim neslužbenim rezultatima današnjeg glasovanja, nakon što je prebrojano 95 posto glasačkih listića, protiv glasalo 346.815 birača.

Prema posljednjim neslužbenim podacima, na referendumu je sudjelovalo 40,31 posto birača s pravom glasa. Birači su na današnjem referendumu odlučili o sudbini zakona o potpomognutom dobrovoljnom prekidu života, koji bi lucidnim, terminalno bolesnim pacijentima čija je patnja ili zdravstveno stanje nepodnošljivo dao pravo da okončaju svoj život, isključujući slučajeve mentalnih bolesti.

Ključne riječi
referendum Slovenija eutanazija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
13
NOVINARKA KYIV INDEPENDENTA

'Ne slažem se da je ovo Putinov rat, ovo je ruski rat protiv Ukrajine'

Reporter Nedjelje u Kišinjevu razgovarao je s novinarkom Kyiv Independenta Jevgenijom Motorevskom, jednom od autorica filma o seksualnim zločinima ruskih vojnika. Često imamo rasprave s ruskom oporbom, čija je glavna poruka da je ovo Putinov rat i da su jadni ruski vojnici prisiljeni boriti se. No to nije istina. Znam stotine slučajeva u kojima su ti "jadni" vojnici ubijali, silovali i pljačkali Ukrajince

Učitaj još

Kupnja