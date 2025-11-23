Slovenci su izabrali: Stigao rezultat referenduma o potpomognutom samoubojstvu

Slovenci su nedjelju na referendumu odbacili zakon o potpomognutom samoubojstvu koji je donio njihov parlament u srpnju. Protiv zakona je glasalo 53,07 posto birača i postignut je kvorum za njegovo odbacivanje, prema djelomičnim neslužbenim rezultatima na temelju većine prebrojanih glasačkih listića. Za zakon je glasalo 46,93 posto birača.

Zakon se na referendumu odbacuje ako protiv njega glasa većina birača, pod uvjetom da je protiv njega najmanje petina svih birača s pravom glasa. Prema posljednjim podacima o broju birača, ovaj put je protiv moralo glasati najmanje 339.205 birača, dok je prema djelomičnim neslužbenim rezultatima današnjeg glasovanja, nakon što je prebrojano 95 posto glasačkih listića, protiv glasalo 346.815 birača.

Prema posljednjim neslužbenim podacima, na referendumu je sudjelovalo 40,31 posto birača s pravom glasa. Birači su na današnjem referendumu odlučili o sudbini zakona o potpomognutom dobrovoljnom prekidu života, koji bi lucidnim, terminalno bolesnim pacijentima čija je patnja ili zdravstveno stanje nepodnošljivo dao pravo da okončaju svoj život, isključujući slučajeve mentalnih bolesti.