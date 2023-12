Skandal u susjedstvu: Predsjednik suda BiH i šef obavještajne službe uhićeni jer su nezakonito prisluškivali suce

Glavni tužitelj Tužiteljstva BiH Milanko Kajganić potvrdio je u utorak da se provodi istraga o nezakonitim prisluškivanjima za koje su osumnjičeni bivši čelnik Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA) i sadašnji predsjednik državnog suda.

Predsjednik Suda BiH Ranko Debevec i bivši direktor Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osman Mehmedagić uhićeni su u ponedjeljak u odvojenim akcijama pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Privedeni su zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti, nakon čega su noć proveli na policijskom ispitivanju u sjedištu SIPA-e u Istočnom Sarajevu. Glavni tužitelj Kajganić dan kasnije novinarima u Sarajevu je rekao da je cilj istrage utvrditi zašto je i po čijem nalogu obavještajna agencija provodila neka od prisluškivanja jer postoji sumnja da su te mjere nadzora provođene protuzakonito.

- Prema do sada prikupljenim dokazima, njih su dvojica počinila kaznena djela zloporabe službenog položaja jer su nezakonito prisluškivali suce Suda BiH i zaposlenike Tužiteljstva BiH tijekom istraga - izjavio je glavni tužitelj, pojašnjavajući kako se to odnosi na 2020. godinu.

Dodao je kako za sada nema dokaza da su pod mjerama nezakonitog prisluškivanja bile druge politički angažirane osobe ili političke stranke, no i to će se temeljito provjeriti. Kazao je i kako je u sklopu istrage dio prostorija u Sudu BiH zapečaćen pa će one biti temeljito pretražene.

Kajganić je potvrdio i da je u sklopu istrage uhićena odvjetnica predsjednika Suda BiH Vasvija Vidović nakon što je u ponedjeljak pokušala tajno iz sjedišta SIPA-e iznijeti mobilni telefon koji je koristio Debevec. Ona je sada osumnjičena da je počinila kazneno djelo sprječavanja dokazivanja kaznenog djela.

Tužiteljstvo BiH, kako je najavio Kajganić, tražit će da Sud BiH odredi prtivor Debevecu i Mehmedagiću radi nesmetanog prikupljanja dokaza važnih za dalje vođenje kaznenog postupka.

- Želimo pokazati da se apsolutno i beskompromisno borimo protiv svih vidova kriminala bez obzira na to tko je pitanju i na kojoj dužnosti sada ili je bio - kazao je Kajganić odbacujući nagađanja kako je uhićenje predsjednika Suda BiH rezultat političkih pritisaka, odnosno kako bi moglo biti povezano s predstojećim početkom suđenja predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

