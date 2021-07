Sjever Hrvatske pogodila obilna tuča, nestabilno i na sjevernom Jadranu

Sjever Hrvatske pogodila je danas u popodnevnim satima obilna tuča, a nevrijeme je zabilježeno i u drugim dijelovima zemlje.

U Sušobregu kraj Konjščine, u Krapinsko-zagorskoj županiji, nevrijeme s tučom danas je trajalo oko 20 minuta.

Foto: Mladen Hađina

Vrijeme je danas, kao što je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) ranije prognozirao, bilo nestabilno u zapadnim i sjevernim predjelima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Tako je primjerice u Opatiji, kako je objavila stranica IstraMet, bio pljusak praćen vjetrom.

Prema prognozi DHMZ-a za sutra, prevladavat će sunčano vrijeme uz malu, tek ponegdje i umjerenu naoblaku. Vjetar na kopnu bit će slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro burin, a popodne povremeno umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka na kopnu od 12 do 16, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom od 29 do 33, u unutrašnjosti Dalmacije i do 35 °C.