Nakon obnove umjesto DORH-a poduzetnički centar

ministar u Sisku

Beroš zadovoljan odlukama Upravnog vijeća sisačke bolnice kojim je ravnatelj dobio opomenu

"Meni je kao ministru zadatak da ispravim ono što je nađeno kao pogreška i da spriječim da se to događa u budućnosti. Kažnjavanjem i penalizacijom se može postići nešto, ali je daleko važnije otkriti elemente koje su doveli do situacije i to spriječiti za budućnost", rekao je Vili Beroš