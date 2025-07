Širi se snimka Trumpova intervjua iz 2006.: 'Imam dobnu granicu... Ne želim biti s 12-godišnjakinjama'

Stari video isječci Donalda Trumpa, aktualnog američkog predsjednika, o izlascima s mlađim ženama ponovno se objavljuju i šire društvenim mrežama. Naime, do toga je došlo nakon što je pažnja javnosti usmjerena na njegovo dugogodišnje prijateljstvo s Jeffreyjem Epsteinom.

U intervjuu 2006. godine na The Howard Stern Showu, Trump se hvalio: "Da nisam oženjen, mogao bih dobiti... sve djevojke koje želim." Dodao je da je "vrlo sretan" sa svojom suprugom Melanijom, s kojom se vjenčao godinu dana prije. "Misliš li da bi sada mogao izlaziti s 24-godišnjakinjama?" upitao je Howard Stern. "O, apsolutno. Nemam nikakvih problema", odgovorio je Trump koji je tada imao 60 godina. Voditeljica Robin Quivers nastavila je ispitivati: "Imaš li dobnu granicu?"

"Mislim, imam dobnu granicu - ne želim biti poput kongresmena Foleyja, znaš, s 12-godišnjakinjama", kazao je Trump. Naime, aludirao na bivšeg zastupnika Marka Foleyja, republikanca iz Floride, koji je te godine podnio ostavku u Zastupničkom domu nakon što je slao seksualno eksplicitne poruke maloljetnim tinejdžerima, navodi The Daily Beast.

U drugom isječku koji kruži internetom, čuje se 46-godišnji Trump kako razgovara s, čini se, grupom mladih djevojaka koje prolaze tijekom intervjua za Entertainment Tonight 1992. godine. Pita ih: "Penjete se na pokretne stepenice?" Čuje se mladi glas koji odgovara: "Da." Trump zatim kaže: "Izlazit ću s njom za 10 godina. Možete li to vjerovati?"

