Širi se nova telefonska prevara: Predstavljaju se kao policija i govore da vam je istekla osobna

Nacionalni CERT zamijetio je nove pokušaje prijevare u kojima prevaranti putem telefonskog poziva uvjeravaju građane da im je osobna iskaznica korištena u kriminalnim radnjama. Prilikom dolaznog poziva prikazuje se hrvatski broj, a osobe komuniciraju na engleskom jeziku.

Građani javljaju kako su zaprimili pozive koji započinju automatiziranom porukom "your ID has been used in criminal activity and there is active arrest warrant, press 1 to talk to an agent." Prevaranti građane uvjeravaju da im je kompromitirana ili istekla osoba iskaznica te ih usmjeravaju na javljanje jednom od "operatera/agenata".

Nakon što se pritisne broj 1, javlja se osoba koja se na engleskom jeziku predstavlja kao zaposlenik hrvatske policije. Ovakav tip prevare koristi se za krađu osobnih podataka, a potencijalno i krađu financijskih sredstava.

Iz CERT-a imaju nekoliko savjeta za građane. Kada primite poruku na engleskom jeziku koja tvrdi da je od policije, imajte na umu da hrvatska policija neće započeti razgovor s vama na taj način. Prekinite komunikaciju odmah čim prepoznate ovakvu prijevaru. Nikada ne dijelite osobne podatke s nepoznatim osobama. Vaši osobni podaci su važni i trebaju ostati sigurni. Izbjegavajte fotografiranje osobnih dokumenata i slanje istih nepoznatim osobama. Vaši osobni dokumenti mogu biti iskorišteni u razne svrhe ako padnu u pogrešne ruke.

Nikada ne uplaćujte novac nepoznatim osobama za sumnjive usluge ili ucjene. Budite oprezni pri obavljanju financijskih transakcija i uvijek provjeravajte identitet osobe ili institucije s kojom poslujete. Ako primijetite bilo kakav pokušaj prijevare, odmah to prijavite nadležnim službama i podijelite tu informaciju s drugima kako bi ih upozorili i spriječili da postanu žrtve iste prijevare. Dodatne savjete te podatak gdje prijaviti kazneno djelo pronađite na WebHeroj.

