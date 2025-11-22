Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 154
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
SAMO UZORAK

Širi se nova polemična karta Europe: Hrvatska 95,75, Srbija 89,6...

lingue maps/Instagram
VL
Autor
Vecernji.hr
22.11.2025.
u 22:53

Znanstvenici upozoravaju da se rezultati ovakvih istraživanja ne smiju koristiti za rangiranje nacija, stvaranje stereotipa ili političke manipulacije.

Često po društvenim mrežama kruže zanimljive karte po određenim podacima uspoređuju susjedne zemlje a ponekad i cijeli kontinent ili svijet. Ovih se dana, pak, širi jedna mapa koja prikazuje vrijednosti prosječne razine inteligencije stanovništva diljem svijeta. Ovdje su prikazani podaci za Europu, a nije dugo trebalo da se po društvenim mrežama komentiraju rezultati za države u regiji. 

Prema najnovijim podacima, prosječni koeficijent inteligencije u Hrvatskoj iznosi 95,75, što je svrstava u kategoriju prosječne inteligencije (90–109). Gledajući zemlje u regiji Slovenci su na čelu s 98,6, dok Srbija bilježi 89,6. Slijede Bosna i Hercegovina (88,54), Crna Gora (85,78) i Sjeverna Makedonija (81,91), koje spadaju u niži prosjek (80–89). U širem europskom kontekstu, Bjelorusija se ističe s najvišim koeficijentom inteligencije od 101,6.

Međutim, ključno je naglasiti da „prosječni koeficijent inteligencije“ jedne zemlje ne predstavlja apsolutnu mjeru inteligencije njezinih građana. Praktično testiranje cijele nacije nije izvedivo; radi se o znanstvenoj procjeni temeljenoj na pažljivo odabranim uzorcima stanovništva. Ti uzorci obuhvaćaju različite dobne skupine, razine obrazovanja, spolnu strukturu, urbana i ruralna područja te socioekonomske razlike, s ciljem što točnijeg statističkog prikaza stvarne situacije.

Testiranja se provode pomoću međunarodno priznatih standardiziranih testova, poput Wechslerovih testova, Stanford-Binetovih testova i Ravenovih progresivnih matrica, koji su manje podložni utjecaju kulture i jezika. Testove provode ovlašteni psiholozi i stručnjaci iz akademskih institucija, a prikupljeni podaci podvrgavaju se detaljnoj statističkoj obradi, uključujući izračun prosjeka, standardne devijacije i korekcije prema demografskoj strukturi ispitanika.

Znanstvenici upozoravaju da se rezultati ovakvih istraživanja ne smiju koristiti za rangiranje nacija, stvaranje stereotipa ili političke manipulacije. Na koeficijent inteligencije značajno utječu obrazovanje, zdravstvena skrb u ranom djetinjstvu, prehrana i socioekonomski uvjeti, što znači da on ne odražava isključivo kognitivne sposobnosti pojedinca.

Ključne riječi
mape karte kvocijent inteligencije

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar USA
USA
23:13 22.11.2025.

Ha ha neznam koga su u Njemackoj testirali, prave Nijemce ili inzinjere i doktore iz Sirije, Iraka, Afganistana i bracu im ljevicare s berlinskog pridea

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja