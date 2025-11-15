Naši Portali
CIJENE KOJE IZNENAĐUJU

Objavljena zanimljiva karta, a riječ je o benzinu: Pogledajte zašto je Hrvatska u narančastom

Eva Berišić
15.11.2025.
19:16

Najjeftinije gorivo u SAD-u je u Teksasu i Mississippiju, gdje litra stoji tek oko 0,68 eura.

Na Redditu je osvanuo prikaz cijena benzina u Europi i SAD-u u periodu od 10. do 11. studenoga 2025. godine, koji je odmah izazvao pažnju zbog velikih razlika među kontinentima, ali i unutar Europe. Dok američke savezne države pretežno prikazuju tamnoplave nijanse, što označava niže cijene goriva, europske zemlje pokazuju šarolik raspon boja od svijetloplave do tamnocrvene.

U SAD-u se cijene kreću između 2,55 i 4,9 dolara po galonu (oko 0,6 –1,11 €/l), dok u Europi iznose od 1,11 do više od 2,04 eura po litri. Najskuplje gorivo u Europi imaju Island, Nizozemska i Danska… Suprotno tome, najpovoljnije gorivo toči se u Rusiji, Bjelorusiji i Turskoj…

Gasoline prices in Europe and the US [OC]
byu/Piastrellista88 inMapPorn

Hrvatska je na karti označena žutom bojom, s prosječnom cijenom od 1,44 eura po litri (oko 6,35 $/gal), što je više od većine zemalja jugoistočne Europe, ali manje nego u Italiji, Njemačkoj ili Francuskoj. Za dodatnu perspektivu, prosječna cijena goriva u Sloveniji iznosi oko 1,46 eura, dok je u Mađarskoj, oko 1,49 eura.

Karta također jasno pokazuje koliko je gorivo u SAD-u jeftinije nego u Europi. Primjerice, najskuplja američka država Kalifornija ima cijenu od oko 4,69 dolara po galonu (oko 1,07 €/l)… Najjeftinije gorivo u SAD-u je u Oklahomi i Mississippiju, gdje litra stoji tek oko 0,6 eura.

JA
jazovka
19:46 15.11.2025.

Samo ratujte s Rusima, a Amerima pusite

