Sindikat: Smijenili smo Pokrovca, neovlašteno je prikupljao i zadržao novac

Samo nekoliko dana nakon što je završen 16-dnevni prosvjed svinjogojaca i poljoprivrednika, nezadovoljnih postupcima Ministarstva poljoprivrede u suzbijanju afričke svinjske kuge, došlo je do razdora među poljoprivrednicima. Sve to rezultiralo je time da je na Skupštini Sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje, koja je održana 23. prosinca, donesena odluka po kojoj je Tomislav Pokrovac, koji je bio i jedan od organizatora prosvjeda, razriješen dužnosti zamjenika predsjednika Sindikata.

Govoreći o događanjima unutar i oko Sindikata, predsjednik Duško Pavlik kaže da je to bila jedina moguća odluka te da je Pokrovac nekim svojim postupcima Sindikatu nanio veliku štetu.

– Odluka o smjeni Tomislava Pokrovca donesena je zato što je 19. prosinca protuustavno i nezakonito sazvao i održao sastanak – skupštinu Sindikata – na kojoj je protuustavno i nezakonito donio odluku o smjeni predsjednika Sindikata Duška Pavlika i tajnika Leonarda Tikvića te za te dužnosti predložio druge osobe. Sazvao je i novu Skupštinu za 29. prosinca – stoji u odluci Sindikata koju potpisuje Pavlik.

U odluci dalje stoji kako je Pokrovac na istom sastanku od prisutnih neovlašteno prikupljao novac koji je zadržao za sebe. Kako se navodi, radi o 1900 eura koje je Pokrovac zadržao za sebe za potrebe i troškove svog rada u Sindikatu. Navodi se i kako neki članovi Skupštine Sindikata raspolažu saznanjima da je Pokrovac novac skupljao za svoje osobne potrebe i interese i po drugim prosvjednim punktovima koje je organizirao Sindikat. I taj novac je, prema njihovim saznanjima, zadržao za sebe. Pavlik ističe da Pokrovac nije imao ovlaštenje za prikupljanje novca za potrebe Sindikata, kao i da će zbog svega protiv Tomislava Pokrovca biti podnesena kaznena prijava.

– Pokrovac je uvijek težio tome da on bude glavni te se u više navrata i predstavljao kao predsjednik Sindikata. Činjenica je da je tu bilo dosta toga, da sam ja sve to prešućivao, ali više ne mogu i ne želim. On je Sindikatu nanio ogromnu štetu – ističe Pavlik napominjući kako ga je Pokrovac u više navrata sabotirao. Dodaje i kako je prosvjed mogao završiti tjedan dana ranije, kada je sve dogovoreno na sastanku u Zagrebu, ali da on to nije prenio ljudima iz nekih svojih razloga. Na tom sastanku, kaže Pavlik, o svemu su se dogovorili, a i ministrica Marija Vučković rekla im je da svinjokolje neće biti moguće do 10. ili 15. prosinca. U konačnici je tako i bilo, a ti daljnji prosvjedi nisu donijeli nikakve nove odluke, a i datum od kada se dopuštaju svinjokolje ostao je isti. Kaže kako su ljudi bez ikakve potrebe ostali na hladnoći još tjedan dana te da se tijekom toga vremena nekoliko njih i razboljelo. Pavlik kaže i da je upravo činjenica da Pokrovac vodi prosvjede bila razlog što se mnogi poljoprivrednici nisu uključili u prosvjede.

– I meni i ostalima on je prešućivao puno toga te je vodio neku svoju igru. Njegov cilj bio je samo da on bude taj koga se pita i koji odlučuje. Žalosno je sve to, ali što je, tu je. Neke stvari sada ne možemo promijeniti, ali moramo sve izvesti na čistac da se točno zna što njemu ne odgovara. Među nama nije došlo ni do kakvog raskola jer je uz njega ostalo samo nekoliko ljudi koji njemu vjeruju, dok su svi drugi i dalje u Sindikatu – kazao je Pavlik.

Već danima on i Pokrovac nisu u kontaktu. Pavlik kaže da mu je Pokrovac slao razne poruke, kao i da je tu bilo i psovki i uvreda, ali i da ih sve poruke čuva jer zna da će mu zatrebati. Imao je i nekoliko poziva noću kada su ga nepoznati ljudi zvali i psovali.

O svemu što se događa razgovarali smo i s Milenkom Bilićem, koji je bio jedan od čelnika prosvjeda i koji je i sam često pred novinarima govorio što se događa i kako teku razgovori. Prema njegovim riječima, odluka o Pokrovčevu isključenju donesena je jednoglasno, a razlog joj je spoznaja da je na nezakonit način pribavio financijsku korist za sebe.

– Dok su se ljudi vani smrzavali, on se okoristio od tih prosvjeda. Tih 1900 eura osobno sam vidio, a imamo saznanja i za neke druge iznose o kojima zasad nećemo govoriti. O njima ćemo više moći reći kada se podigne kaznena prijava. Kako god, ovo je sramno. Pozivamo sve koji su na bilo koji način pomagali i davali novac da se jave jer želimo da se sve sazna. On je nama nanio ogromnu štetu jer zamislite kako će ljudi reagirati kada se oglasimo ako sve ovo ne razriješimo – rekao je Bilić. Kaže i da su još u vrijeme prosvjeda s više strana dobivali poruke da se pripaze Tomislava Pokrovca i vide što i kako on radi, ali da su mu vjerovali sve dok nisu saznali da je uzimao novac od građana.

O optužbama na njegov račun razgovarali smo i s prozvanim Tomislavom Pokrovcem, koji nam je samo kratko rekao da je sve u redu i da se ništa posebno ne događa. Isto je odgovorio i na upit je li došlo do raskola rekavši kako je sve u redu, dok je na pitanje je li uzimao novac za sebe, rekao da su to gluposti i bapske priče.

– Sve će to biti dobro i bit će kako ja kažem – poručio je Pokrovac.

Kada se govori o Pokrovcu, treba spomenuti i optužbe koje su na njegov račun dolazile i iz Vlade RH i Ministarstva poljoprivrede koji su poručivali da se radi o čovjeku koji je godinama bio u inozemstvu i koji ima jednu ili dvije svinje koje nisu prijavljene iako mu je to bila obveza.

