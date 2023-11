Nije ispunjen glavni zahtjev svinjogojaca: 'Nismo zadovoljni. Mi moramo spasiti našu egzistenciju'

Predstavnici Stožera za obranu hrvatskog sela u Zagrebu su se sastali s ministricom poljoprivrede Marijom Vučković. Nakon sastanka, ministrica se obratila medijima. Istaknula je uvodno kako je današnji sastanak bio jedan u nizu po pitanju suzbijanja afričke svinjske kuge.

"Ministarstvo je na inicijativu dijela ljudi, osobito županijskih udruga koje predstavljaju svinjogojce, reklo da će pokušati iznaći dodatan način podrške za dio proizvođača koji nije obuhvaćen programom za nadoknadu gubitaka. Rekli smo pokušati napraviti dodatan program potpore kako bismo obuhvatili tu populaciju posjednika. Radimo tipska rješenja za tradicijske farme", ističe.

"Više puta su istaknuli da je njihov glavni zahtjev omogućavanje klanja na gospodarstvu za vlastite potrebe što smo mi istaknuli da promptno nije moguće", kaže.

"Mogu reći da je broj slučajeva manji, no virus je tu i rizici postoje. Ako budemo poštivali propise, možemo se nadati da ćemo takvo što moći uskoro", dodala je.

Nakon ministrice, govorio je Antun Golubović, predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore. "Jesam li zadovoljan sastankom? Bio bih zadovoljan da mogu vratiti vrijeme na 23.06., na onaj dan kada je postojala sumnja na afričku svinjsku kugu. Onda ne bi imali nikakvih problema", naveo je te prosvjednicima poručio "da se strpe".

"Ja ne mogu to nazvati povlačenjem, ali bi dobro da se ljudi vrate u svoje tople domove. Ima nas jako puno koji nemamo od čega raditi svinjokolje. Danas su prosvjedi legitimni, imaju pravo", kazao je.

Tomislav Pokrovac kazao je kako će ljudi na terenu odlučiti hoće li se prosvjedi nastaviti ili ne.

"Znao sam da će ovaj sastanak ovako završiti. To je za mene, da mi ne zamjerite, običan kokošinjac. Smijali su i vrijeđali nas na nekakav način, samo znam da to nije u redu", kazao je.

"Mi moramo spasiti našu egzistenciju", naglasio je te kazao kako Ministarstvo nema razumijevanja. "Nismo zadovoljni", kaže.

"Ne možemo prihvatiti njihovo rješenje. Struka nije odradila svoj posao i ne zna što bi napravila, to je veliki problem. Ne znaju tko im glavu nosi. Oni žele da mi čekamo do 15.12., mi čekamo već koliko dugo. To je nedopustivo i neodgovorno ponašanje", smatra Pokrovac.

Tomislav Bedeković, doktor veterinarske medicine, ističe: "Ministrica se ponaša nesvjesno stvarne situacije na terenu i ne postupa onako kako bi se trebalo s obzirom na uvjete na terenu".

"Mene zabrinjava da nije pokazala ni najmanju volju da bi pokušali od EU dobiti neki izuzetak. Znam da je tako nešto moguće, to smo radili u situaciji koja je bila vrlo slična", dodao je Bedeković.

Podsjetimo, prosvjedi su danas ušli u deveti dan, a prosvjednici traktorima blokiraju državnu cestu D55 kod Županje, a nalaze se i u vukovarsko-srijemskim mjestima Ilača i Vođinci te kod Potnjana u Osječko-baranjskoj županiji. Traže održavanje svinjokolje u dvorištima, prestanak usmrćivanja zdravih svinja, slobodno trgovanje mesom i mesnim prerađevinama te zahtjev za zaštitnom cijenom pšenice.