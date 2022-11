Sindikat pravosudne policije najavljuje mogućnost novih prosvjeda

Sindikat pravosudne policije Hrvatske na svojim je stranicama objavio priopćenje u kojem se žale na stanje malih sindikata u Hrvatskoj, niska primanja zatvorskih policajaca te zanemarivanje problema prenapućenosti zatvora od strane vladajućih.

Priopćenje s potpisom Predsjedništva SPPH završava upozorenjem kako bi nepovoljna situacija mogla rezultirati prosvjedima zatvorskih radnika. Najnoviji problem vide u novom Zakonu o radu koji, tvrde, pogoduje velikim sindikatima. Njihovu poruku prenosimo u cjelosti:

Koliko dugo možemo izdržati, raditi a da ne pogriješimo, paziti da ne ugrozimo svoje ili zdravlje osoba s kojima radimo? Koliko smo plaćeni i cijenjeni za svoj rad? Kakvi su uvjeti da uspješno i odgovorno budemo pravosudni policajci, državni službenici ili namještenici? Koliko će nas uopće ostati jer stariji su dočekali svoje starosne mirovine a mladih nema? Koliko stvarno povišica od 6 posto podiže primanja recimo mlađih pravosudnih policajaca, službenika i namještenika sa SSS i svih drugih u pravosuđu ? To su problemi koje samo pravosudna policija može razumjeti, i prezentirati a ne netko tko ima za cilj samo osobne interese i nema veze sa zatvorskim sustavom ili našim ministarstvom.

Odgovore na neka od ovih postavljenih pitanja čekamo godinama. Čekamo, da konačno netko u Ministarstvu pravosuđa i uprave ili Upravi za Zatvorski sustav i probaciju prihvati realne činjenice da su zatvori i kaznionice pune zatvorenika, da je ogroman obim poslova, da nedostaje veliki broj pravosudnih policajaca, da su plaće mizerne i da se prestane štedjeti na pravosudnoj policiji.

Što se općenito, radi na želji i volji zaposlenika u državnoj službi po pitanju njegovog Ustavnog prava za udruživanje, sindikalno djelovanje, mogućnosti da samostalno bira u koji će sindikat pristupiti i hoće li uopće biti sindikalno aktivan? Ništa. Ali se kršeći i Ustav i Zakon o diskriminaciji, novim Zakonom o radu, čl.192.stavak 4,5,6,( pravno neodrživ) pogoduje tzv. velikim sindikatima (i ako brojnost sindikata ne znači i uspješnost u "borbi” za materijalna i druga prava članova ). Država financira, neposredno, djelovanje reprezentativnih sindikata. Pogoduje se sindikatima potpisnicima Kolektivnog ugovora tako da će Vlada prisiljavati državne službenike i namještenike da moraju biti članovi jednog od dva reprezentativna sindikata državnih službi. U protivnom neće imati pravo na dodatak na plaću, koji će se kroz Dodatak Kolektivnog ugovora regulirati, i to isključivo samo za potpisnike Kolektivnog ugovora.

Što znači da i oni koji nisu niti u jednom sindikatu, bez njihovog mišljenja, prisiljavaju i određuju u kojem će sindikatu biti. Budimo realni, ali i svjesni smo toga, da smo profesionalci i da neka veća materijalna prava kroz dodatke na plaću za koje nas nije briga tko ih nudi i kako, prihvaćamo bez obzira na to što to znači i čemu sve skupa vodi. I ovako zanimanje pravosudnog policajca, kao i visina njegove plaće, oprema, uvjeti u kojima radi kao i populacija zatvorenika jedva je bila dostupna široj javnosti. Jedino, priznao to netko ili ne Sindikat pravosudne policije Hrvatske koristi svaku mogućnost kroz javno obraćanje da ukaže na probleme koje ima pravosudna policija. Niti jedan drugi sindikat , koji ima članove iz redova pravosudne policije nije nikada ništa pokrenuo, tražio ili objavio vezano za pravosudnu policiju. SPPH-a će biti ili neće biti, i to je najmanje važno, na radost onih koje je sindikat iritirao prikazujući realno i istinito stanje u Zatvorskom sustavu. Znat ćemo pronaći način na koji će se i dalje pisati o problemima pravosudne policije. Zatvori i kaznionice su i dalje od interesa države i u njima mora netko raditi. Samo je pitanje tko će i kako zastupati interese zaposlenika Zatvorskog sustava.

Zakon o reprezentativnosti, Kolektivni ugovor, sada i ZOR imaju cilj samo maknuti male strukovne sindikate sa sindikalne scene, ugušiti sindikalizam i vratiti jednoumlje. Jer jedino ti sindikati nisu potkupljivi, nisu u dosluhu s poslodavcem i jedini u okvirima svojih mogućnosti pokušavaju upozoriti i poslodavca i javnost o trenutno teškom stanju tamo gdje djeluju i imaju članove.

Uzimajući sve ovo gore navedeno u obzir, Predsjedništvo Sindikata pravosudne policije Hrvatske, u cilju rješavanja trenutnih problema koje imaju naši članovi, pravosudni policajci i drugi, razmišlja o pokretanju industrijskih akcija, možda prvo ispred ustanova a onda i zajednički prosvjed na nekom većem prostoru. Provest ćemo i anketu među članovima. O zahtjevima SPPH na vrijeme ćemo izvijestiti Vas, ministra pravosuđa i uprave kao i javnost.