IMALA JE 27 GODINA

Bivša kraljica ljepote upucana je u svom stanu, za brutalno ubojstvo sumnjiči se njezina svekrva

Foto: TikTok
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
23.04.2026.
u 11:19

Nitko još nije uhićen niti optužen u vezi sa smrću Caroline Flores Gómez, a poznato je kako je njezin suprug Alejandro Gómez policiji prijavio da mu je supruga preminula tek 24 sata nakon što se odigralo ubojstvo

Bivša kraljica ljepote Carolina Flores Gómez pronađena je mrtva u svom stanu u luksuznoj četvrti Polanco u Mexico Cityju. Policija istražuju optužbu da je za to odgovorna njezina svekrva. Gómez (27) je bila pobjednica izbora Miss Teen Universe Baja California 2017. godine, a prema izvješćima policije upucana je u glavu u svom stanu. Mediji u Meksiku su izvijestili da policija istražuju navodnu umiješanost Gómezine svekrve te navode da su i suprug žrtve i svekrva bili prisutni u stanu u vrijeme navodnog ubojstva.
Nitko još nije uhićen niti optužen u vezi sa smrću Gómez, a poznato je kako je njezin suprug Alejandro Gómez policiji prijavio da mu je supruga preminula tek 24 sata nakon što se odigralo ubojstvo. 

Časopis People izvijestio je da se osoblje zgrade ne sjeća da je čulo pucnjeve niti primijetilo neobične aktivnosti. Istraga je i dalje u tijeku, a forenzički timovi već su detaljno pregledali stan u potrazi za dokazima koji bi mogli pomoći u razrješenju slučaja. Guvernerka Marina del Pilar Ávila izrazila je zabrinutost i zatražila hitnu istragu. „Nijedan zločin nad ženom ne smije ostati nekažnjen. Naše su misli s njezinom obitelji u ovom teškom trenutku“, rekla je Ávila novinarima. Lokalno stanovništvo također traži da istražitelji slučaj tretiraju kao femicid.

Obitelj i prijatelji Flores Gómez također su pozvali na mirni prosvjed. „Carolina ima svoju priču, obitelj i zaslužuje pravdu. Danas dižemo glas za nju. Za njezin život. Za sve što joj je oduzeto“, poručili su. Prosvjed je zakazan za subotu, 25. travnja u 15:00 sati. „Izlazimo na ulice u mirnom prosvjedu kako bismo zahtijevali pravdu za Carolinu Flores Gómez. Neka njezino ime odjekuje ulicama i dopre kamo god treba. Carolina zaslužuje pravdu“, stoji u priopćenju.
