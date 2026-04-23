Europljani zabrinuti, ovo bi moglo utjecati na godišnje odmore: 'Čak i ako učinimo sve što možemo...'

Sukob na Bliskom istoku izazvao je veliki šok na globalnim energetskim tržištima, a zatvaranje Hormuškog tjesnaca dovelo do poremećaja opskrbe te značajno utjecalo na opskrbu prirodnim plinom i nizom energetskih sirovina. Zbog zabrinutosti oko opskrbe, cijene su porasle u više dijelova energetskog sustava, istakla je Međunarodna agencija za energiju (IEA) te napomenula kako su kućanstva s nižim prihodima ujedno i najizloženija šokovima cijena energije. Zbog krize ponestaje i zalihe zrakoplovnog goriva, što bi moglo utjecati na planove za odmor mnogih Europljana.

"Nažalost, vrlo je vjerojatno da će odmori mnogih ljudi biti pogođeni, bilo otkazivanjem letova ili vrlo, vrlo skupim kartama. Čak i ako učinimo sve što možemo, ako mlaznog goriva nema, onda ga nema. To je prije svega kriza cijena, a još ne kriza opskrbe, ali nažalost ne možemo biti sigurni da ćemo spriječiti krizu opskrbe, osobito kad je riječ o mlaznom gorivu u budućnosti, ako se kriza nastavi”, rekao je Dan Jørgensen, povjerenik EU za energetiku, za Sky News.

"Kad bismo sutra imali mir i kada bi se Hormuški tjesnac otvorio, mislim da bismo uspjeli izbjeći takav scenarij, ali moram reći da će čak i u najboljem slučaju kriza cijena potrajati još prilično dugo. Plinska infrastruktura je uništena do te mjere da će trebati godine da se obnovi, što znači da ćemo mjesecima, a možda i godinama, imati znatno više cijene nego prije početka ove krize", pojasnio je.

Čelnik talijanske Uprave za civilno zrakoplovstvo rekao je za Sky News da bi ljudi trebali razmotriti provođenje ljetnog odmora u vlastitim zemljama. "U prošlosti su cijene goriva dosezale i prelazile 100 dolara bez značajnih posljedica za zračni promet, ali ovaj put psihološki učinak ima razoran utjecaj na putnike. Najbolje je preporučiti odmore u blizini. Za one koji ipak žele riskirati i otići na daleko putovanje, dobra je ideja razmotriti posebno osiguranje koje može pružiti sigurnost u vezi zajamčenog povrata novca u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta”, upozorio je Pierluigi di Palma.