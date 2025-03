Sin ugledne profesorica prava završio u Remetincu: Bivšu djevojku silovao, prijetio joj smrću...

Sin ugledne profesorice prava, 31-godišnji Zagrepčanin, završio je u Remetincu nakon što je za njime od 12. siječnja prošle godine bio raspisan europski uhidbeni nalog. Idućeg će mu tjedna početi suđenje na Županijskom sudu u Zagrebu. Protiv njega se kazneni postupak vodi zbog dva slučaja silovanja, nametljivog ponašanja te protupravnog oduzimanja slobode, navodi Jutarnji.hr.

Muškarcu se stavlja na teret da je od od rujna 2015. do prosinca 2021. godine uspostavljao neželjene kontakte s bivšom djevojkom. Zvao ju je stotinu puta dnevno, uznemiravao joj roditelje te prijetio smrću. Tražio je da snima svoj seksualni odnos s parterom te mu pošalje snimke, što je u strahu i učinila. Često je stajao pod njezinim prozorom, bacao kamenje, trubio, a u stan joj je neprimijećeno postavio uređaj za prisluškivanje i kameru. Djevojka se nekoliko puta sastala s njim u nadi da će se on prestati tako ponašati, no on ju je fizički i spolno zlostavljao, prijetio joj smrću te je zatočio u stanu.

Osumnjičenik je već dvaput bio u istražnom zatvoru. Prvi je put pušten uz mjere opreza obaveznog javljanja u policijsku postaju te zabrane približavanja žrtvi. Drugi put je tamo završio nakon što ga je žrtva prijavila za kršenje mjera.