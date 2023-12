Sin radnika kojem je amputirana ruka: 'Čuo je pucanj, nije stigao pobjeći. Bez ruke je preskočio ogradu'

U jutrošnjem odronu otpada na Jakuševcu u Zagrebu tri su radnika Zagrebačkog holdinga ozlijeđena, a jednom od njih liječnici su morali amputirati ruku. Ozlijeđeni su odvezeni u KBC Zagreb iz kojeg su pojasnili da je 59-godišnji radnik izgubio lijevu nadlakticu. Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je da je muškarac promptno operiran, unatoč životnoj ugrozi, dok druga dva imaju lakše ozlijede. Za 24sata oglasio se sin ozlijeđenog radnika netom nakon izlaska iz zagrebačkog KBC-a.

- Tata je u jako dobrom stanju. Psihički je dobro, i dobro je prihvatio što nema ruku, za sada je sve u redu, barem su tako doktori rekli. Rekao mi je da je čuo pucanj, kao bomba i onda je bio odron, nije stigao pobjeći, nešto mu je odsjeklo ruku, kaže da ne zna što je to bilo. Takav je, bez ruke, preskočio ogradu i izašao na cestu - izjavio je sin. Dodao je i da je radnik svjestan svega što se dogodilo.

- Tata radi oko 17 godina tamo, bio je nekad u opasnosti kada je neki lanac pukao na kamionu. Zvao me gradonačelnik i svi iz Grada i firme. Tomašević mi je rekao da sam procijenim može li doći kod tate i da ako može da pitam kada može doći, pa će doći u najbržem roku. Naravno, ide tužba, angažirat ćemo odvjetnika i ide tužba - rekao je sin. Pokušao je kontaktirati zagrebačkog gradonačelnika, no on mu se nije javljao na poziv.

Prof. dr. sc. Slobodan Mihaljević iz KBC-a Zagreb rekao je da će liječenje ozlijeđenog radnika trajati cijeli život s obzirom na izgubljenu nadlakticu. "Došao je kod nas na jedinicu intenzivne medicine i to nakon obavljenog operacijskog zahvata. Muškarac je izgubio lijevu nadlakticu, ima tri slomljena rebra s lijeve strane i frakturu torakalnog kralješka. Riječ je o teškim tjelesnim ozljedama koje mu trenutačno ne ugrožavaju život", rekao je Mihaljević. Objasnio je i da će terapijske mjere ovisiti o njegovom zdravstvenom stanju kao i o možebitnim komplikacijama na plućima.

Druga dva pacijenta ne nalaze se na odjelu intenzivne njege. Do odrona smeća na deponiju Jakuševec došlo je u ponedjeljak oko 6.40 sati. Od 7. 55 sati zatvorena je Sajmišna cesta od Mičevca do Jakuševca u smjeru zapada, a mjesto događaja je osigurano. Prvo golemo klizište promjera nekoliko desetaka metara na odlagalištu se otvorilo 11. studenog, a javnost je za njega doznala pet dana kasnije. Grad Zagreb traži hitan sastanak s Vladom kako bi se ubrzala gradnja centra za otpad u Resniku, a odlagalište Jakuševec nakon 20 godina napokon zatvorilo u najskorijem mogućem roku.

