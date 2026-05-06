Karta od 60 minuta odjednom je jeftinija? Zagrepčani primijetili neobičnu promjenu u ZET-u

06.05.2026.
u 17:00

Promjena nije službeno najavljena pa su građani počeli raspravljati radi li se o promociji ili jednostavno pogrešci u sustavu

U zagrebačkim autobusima ovih se dana pojavila nova cijena ZET-ove karte za 60 minuta vožnje – na ekranima u pojedinim vozilima piše 0,77 eura umjesto dosadašnjih 0,93. Promjena nije službeno najavljena pa su građani počeli raspravljati radi li se o promociji ili jednostavno pogrešci u sustavu.

– Pogledao sam u dva busa, 206 i 223, i stvarno su 60-minutne karte po 0,77 eura. Malo sam začuđen da se uopće nije pričalo o promjeni cijene – napisao je korisnik Reddita koji je objavio i video iz autobusa. Objava je brzo privukla pažnju drugih putnika, posebno zato što aplikacija Moj ZET i dalje prikazuje staru cijenu od 0,93 eura. – U zadnjoj verziji aplikacije još uvijek piše 0,93 eura – napisao je jedan korisnik uz fotografiju zaslona aplikacije. Drugi su nagađali da bi niža cijena mogla imati veze s dobrim financijskim rezultatima Zagrebačkog holdinga, objavljenima prošlih dana, dok dio građana vjeruje da je riječ o privremenoj promotivnoj akciji. Upit smo poslali Zagrebačkom holdingu i ZET-u, a njihov odgovor objavit ćemo po primitku.

