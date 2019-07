Sin Miloševićeva prijatelja skreće Grčku udesno

Visoki porezi, sporazum sa Sjevernom Makedonijom o promjeni imena te zemlje i neispunjena obećanja. Poraz Syrize, stranke dojučerašnjeg grčkog premijera Alexisa Tsiprasa (45), na nedjeljnim izborima, može se lako objasniti trima faktorima navedenima na početku teksta. Nova demokracija, najpoznatija stranka grčkog establišmenta, predvođena Kyriakosom Mitsotakisom (51), zdesna je nadrla u izbornoj noći i opravdala status favorita te je, prema jučer objavljenim nepotpunim službenim rezultatima, pobijedila osvojivši nešto manje od 40 posto glasova, dok je Syriza ostala na 31,5 posto.

Iskoračio iz deflacije

Tsipras je na vlast došao u siječnju 2015. kada su mnogi Grci na ljevici, a i neki na desnici, izabrali novu vladu koja je bila spremna na sukob s Bruxellesom i Berlinom kako bi se olabavile mjere štednje. Preuzeo je vladu u trenutku kada je deflacija iznosila 2,6 posto, a pad cijena posebno zabrinjava ekonomiste jer vrlo precizno simbolizira pad ekonomske aktivnosti. Uz to, nezaposlena je bila svaka četvrta osoba u zemlji.

Tijekom njegove vlasti ekonomski su se parametri popravili: tamošnja ekonomija raste oko dva posto godišnje, a nezaposlenost je pala na još uvijek vrlo visokih 18 posto. Isto tako, javni je dug stabiliziran na zabrinjavajućih 180 posto BDP-a. No grčki je premijer istodobno uspio razočarati i poduzetnike koji ga povezuju s visokim porezima kojima je financirao svoj izdašni proračun te lijeve birače koji se osjećaju izdanima jer se na kraju sasvim dobro slagao s europskim neoliberalima, kako ih oni opisuju, te je poslušno provodio njihove mjere.

Njegova nemogućnost da zadovolji velike dijelove društva dokazuje još jednu stvar: obećanja koja je dao prilikom dolaska na vlast jednostavno nisu mogla biti ispunjena. Uključivala su i promjenu ekonomije cijele zemlje, koja se našla pod neviđenim pritiskom kreditora, ali i funkcioniranja Europske unije. Umjesto toga, pogodila ga je realnost vlasti. “U posljednje je četiri godine Syriza postala dragana europskog neoliberalnog establišmenta”, napisao je grčki političar i profesor Alexander Kazamias u kolumni britanskog Guardiana. Tsiprasa je optužio za oportunizam u tekstu koji je prigodno nazvao “Syriza je izdala svoja načela – i Grke. Njeni su dani odbrojeni”.

Foto: Reuters/PIXSELL

Komentari poput ovog pokazuju da je grčka krajnja ljevica nespremna promijeniti svoje ideološke postulate, čak i kada su “njihovi” na vlasti. Kako je u parlament ušla i stranka bivšeg ministra financija Yanisa Varoufakisa, te Komunistička stranka, obje s krajnje ljevice, može se očekivati da će sve stranke nastaviti dokazivati svoju pravovjernost u oporbi. No, dok je neispunjenim obećanjima Tsipras otjerao svoje pristaše, obećanjima da će smanjiti poreze i da se ne slaže s Prespanskim sporazumom, kojim je Makedonija dodala svom imenu prefiks Sjeverna, a zauzvrat joj je Grčka otvorila put u euroatlantske integracije, Mitsotakis je uvjerio grčke birače da je upravo on taj.

– Posvećen sam manjim porezima, stranim investicijama te stvaranju radnih mjesta – govori Mitsotakis koji ima podršku investitora jer se očekuje da će rasterećivati gospodarstvo i potaknuti rast. No visoki bi ga javni dug mogao ograničiti.

Rezultati izbora osigurali su mu većinu u parlamentu (158 od 300 mjesta), a već je jučer položio zakletvu za novog premijera.

Posebno će oči Europe biti usmjerene u odnos koji će novi grčki premijer uspostaviti sa Sjevernom Makedonijom. Kako Bruxelles itekako podržava sporazum koji je Tsipras postigao s premijerom te zemlje Zoranom Zaevom, a Mitsotakis i većina Grka mu se protive, čeka se hoće li se čak možda i povući iz dogovora. To bi, smatraju u europskim institucijama, vodilo daljnjim tenzijama na Balkanu.

– Osim manjih sukoba, ne vjerujem da će Mitsotakis ići radikalnim putem – smatra makedonski profesor i diplomat Nano Ružin.

“Željezni džentlmen”

Novi grčki premijer ranije je bio bankar te je sin bivšeg premijera Konstantinosa Mitsotakisa kojeg su zvali “Željezni džentlmen” koji je zemljom vladao od 1990. do 1993. Hrvatski ga se čitatelji možda sjećaju po dobrim odnosima koje je održavao sa Slobodanom Miloševićem i Radovanom Karadžićem. Uz to, premijerova sestra Dora Bakoyannis bila je ministrica vanjskih poslova i gradonačelnica Atene što je mjesto koje će od rujna obnašati Kostas Bakoyannis, njezin sin. Zato novog premijera već mjesecima prozivaju da je dio establišmenta koji je i doveo Grčku do ovih niskih razina.

No on tvrdi suprotno: “Ne mislim da su ljudi glasali za mene jer dolazim iz političke obitelji, već unatoč tomu”. Na njega se gleda kao na predvodnika liberalne struje u stranci, nasuprot konzervativnoj staroj gardi. Iskustvo u bankarskom sektoru moglo bi mu pomoći da unaprijedi gospodarstvo, ali mogao bi učiti od Tsiprasa da biračima nije dobro previše toga obećavati.

