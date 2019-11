'Sin mi je umro nakon operacije krajnika, sad kažu da je srce?!'

Dana 5. rujna Renato Miškov preminuo je nakon operacije krajnika u šibenskoj bolnici, koja je kasnije donijela mišljenje kako je mladić preminuo zbog embolije pluća. Čak 50 dana nakon njegove smrti Povjerenstvo Ministarstva zdravstva navelo je kako je uzrok smrti maligna srčana aritmija. Shrvani otac sada ima prigovor i 27 pitanja koja je uputio ministru Milanu Kujundžiću.

- Nakon punih 50 dana dobio sam mišljenje Povjerenstva ministarstva zdravstva koje se potpuno razlikuje od mišljenja Povjerenstva šibenske bolnice?! Uz to, nama je patologinja šibenske bolnice rekla kako Loressante nije umro od srca, a Povjerenstvo sada tvrdi da jest. Osim toga, u dokumentu Ministarstva nalazi se nekoliko potpuno netočnih informacija, od one kada je moj sin popio predmedikaciju do vremena kada je operacija počela i završila - kazao je ogorčeni otac, prenosi 24sata.

Dodaje i kako je dokument 'obična prepiska nalaza šibenske bolnice, i uz to pun pogrešnih podataka'.

- Dao sam im rok od osam dana i želim odgovore na pitanja, a ako ih do tada ne dobijem, znam što mi je raditi. Nakon operacije medicinske sestre uopće ga nisu obilazile, i o tome bruji cijela šibenska bolnica, kao i tome da su liječnici urlali na njih zašto mu nisu mjerili životne funkcije nakon operacije - ispričao je otac preminulog mladića.