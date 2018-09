Mikuljan: Sina mi ne mogu probuditi iz kome, nemoguće da je to bio samo jedan udarac

Gotovo mjesec dana prošlo je od masovne tučnjave u Vinkovcima u kojoj je Ivan Mikuljan (21) iz Andrijaševaca teško i za život opasno ozlijeđen zbog čega je hitno prevezen u KBC Osijek. Od te noći Mikuljan je u komi.

Dobio izvješće MUP-a

– Vanjske su ozljede sanirane, ali ga liječnici nikako ne mogu probuditi iz kome. Vanjske ozljede glave, koje su bile jezive, sada su najvećim dijelom sanirane. Međutim, ne znamo kakvo je stanje unutra i hoće li i kakve će biti posljedice tog pokušaja ubojstva. Liječnici kažu da će se više znati kada se Ivan probudi, ali ni oni ne znaju kada će to biti i hoće li uopće biti. Kažu kako je moguće da se probudi i dođe sebi, ali i da ostane u trajnoj komi, pa čak i da umre. Sve je dalje pitanje snage njegova organizma. Sada je sve u Božjim rukama – kaže nam Ivanov otac Ivan Mikuljan.

Sin mu je poslije liječenja u KBC-u Osijek, gdje je u noći kada mu je pozlilo bio podvrgnut dvjema operacijama glave, prevezen na daljnje liječenje u Opću županijsku bolnicu Vinkovci. Mikuljan kaže da je i to znak da sve ide nabolje, ali i da i dalje zbog težine ozljeda strahuje kada god mu zazvoni telefon i vidi nepoznat broj. Policija je podignula kaznene prijave protiv 13 mladića koji su sudjelovali u toj tučnjavi, a među njima je bio i Domagoj Culej, sin saborskog zastupnika Steve Culeja. Iz policije mu, kaže Ivan Mikuljan, do danas nitko nije došao kako bi ga pitao ili objasnio bilo što. Jedino što je dosad dobio jest izvješće po kojem je Ivan sve te teške ozljede zadobio od jednoga udarca.

– U to što su oni napisali ja jednostavno ne vjerujem. Nemoguće je da se radilo o jednom udarcu i da je taj udarac uzrokovao sve te ozljede. Ovo je bio klasičan pokušaj ubojstva i to je jedina istina. Sada mi je najvažnije da mi se sin oporavi koliko god je to moguće. Želim da se dozna istina o svemu tome i zato ću vjerojatno pravdu zatražiti i na sudu iako sam svjestan da će protiv Culeja biti teško jer mu je tata političar, saborski zastupnik i samim je tim i zaštićen. Ipak, vjerujem u pravdu – kaže Mikuljan.

“Kako to preživjeti?”

Dodaje i da ga nitko od članova obitelji mladića koji su sudjelovali u napadu na njegova sina do sada nije kontaktirao niti se javio. Nisu mu se javili ni prijatelji njegova sina koji možda imaju nekakve informacije o cijelom događaju.

– Strašno mi je i ne znam kako sve to preživjeti. Vidiš ih kako su svi vani, šetaju i uživaju u životu. U isto vrijeme moj sin leži u bolnici u komi te se ne zna što će biti s njim i hoće li uopće preživjeti – zaključio je Mikuljan.