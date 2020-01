‘Sin je bio zdrav kao dren, a sad tvrde da je umro prirodnom smrću’

Mirsad Šečić (27), kako kaže njegova majka Rukija Šečić, bolestan nije bio nikada. Ističe da se doslovno nijednom u svojih 27 godina života nije požalio ni na glavobolju, a kamoli na neki veći zdravstveni problem. I onda je takav, zdrav kao dren, što je bio prema tvrdnjama svoje majke, preminuo u manje od tjedan dana, između Badnjaka i Nove godine. Najprije su ga dan uoči Božića iz istražnog zatvora u Remetincu, u kojem je završio zato što je prije nešto manje od godinu dana sa svojom obitelji razbijao po bolnici Jordanovac i liječnicima prijetio smrću nakon što mu je u toj istoj bolnici preminuo otac koji je bolovao od raka pluća, premjestili na Rebro.

‘Vratit ćemo se s bombama’

– Kad su ga donijeli u bolnicu, bio je natečen. Posebno glava. Ma sav je bio natečen – tvrdi Rukija Šečić, kojoj je sve vezano za smrt njezina sina, koji je u bolničkoj postelji preminuo na Staru godinu, malo sumnjiva.

Misli da se u Remetincu na Badnjak dogodila tučnjava u kojoj je sudjelovao i Mirsad, jer je on u trenutku kada je prevezen na Rebro bio u nesvijesti. Ipak, kaže da neće prstom upirati ni u koga dok službeno ne stignu rezultati obdukcije. S druge strane, iz Ministarstva pravosuđa demantiraju priče o bilo kakvoj tučnjavi i poručuju da je “zatvoreniku pozlilo, nakon čega je odvezen u bolnicu gdje je potom, prema još uvijek neslužbenim informacijama, preminuo prirodnom smrću”.

– Ja nisam htjela dati svog sina na obdukciju, htjela sam da u zemlju ide čitav, onako kako sam ga rodila, ali budući da oni traže istraživanje, da ide na obdukciju kako bi se ustanovilo je li to udarac, je li droga, je li bilo nešto fizički, onda sam pristala, jer ne mogu a da ne znam što se doista dogodilo – kaže na rubu suza Rukija Šečić, koja je u manje od godinu dana ostala i bez supruga i bez sina.

Kada joj je lani u siječnju preminuo suprug, cijela njezina obitelj završila je na stranicama Crne kronike, a danas ju je, kako kaže, sram zbog nereda koji su tada napravili u bolnici. Podsjetimo, divljaštvo na odjelu Zavoda za tumore na Jordanovcu, točnije razbijanje inventara i nasrtanje na bolničko osoblje, počelo je nakon što je N. Š. (46) preminuo u terminalnoj fazi karcinoma pluća. U samom događaju u kojem su sudjelovali Rukija Šečić i troje njezine djece bilo je i troje ozlijeđenih, među kojima i jedan policajac te jedna medicinska sestra.

Članovi obitelji Šečić po bolnici su vikali: “Kako je umro? Vi ste ga ubili, vi ste krivi. Vratit ćemo se s bombama. Vidjet ćete svoje! Neće to ostati na ovome”. Nisu se zaustavili na tome, nego su počeli bacati i staklene čaše na pročelnika Zavoda za tumore pluća Marka Jakopovića. S divljanjem su prestali tek kad je u bolnicu pristiglo desetak naoružanih policajaca koji su ih brzo iznijeli iz bolnice s lisičinama na rukama. Ipak, jedan od članova obitelji uspio im je pobjeći. Bio je to upravo Mirsad Šečić, kojeg su uspjeli uhvatiti tek mjesec dana poslije. Dogodilo se to praktički slučajno, kada je pokraj policijske patrole koja je stajala na križanju Slavonske avenije i Čulinečke ulice projurio Ford u kojem su bili Mirsad i njegov godinu dana stariji prijatelj, koji je vozio automobil. Policajcima se učinilo da su u automobilu vidjeli odbjeglog osumnjičenika iz bolnice pa se uključili rotirku i sirene te krenuli za Fordom, ali vozač im je pokušao pobjeći pa je počela jurnjava po zagrebačkim ulicama.

Skrivao se u krevetu

Bjegunci su stigli do III. Struga gdje su istrčali i počeli bježati, a policija je opkolila okolne ulice. Najprije su u jednoj kući locirali vozača Forda, a nedugo zatim u drugoj kući pronašli i Mirsada koji se sakrio u unutrašnjost bračnog kreveta.

Nakon toga odvezli su ga u postaju i podvrgnuli liječničkom pregledu kako bi se otklonile eventualne sumnje da je ozlijeđen tijekom policijskog postupanja. Pregledom je utvrđeno da je Mirsad potpuno zdrav. Od tada pa sve do svoje smrti uopće nije izlazio iz kruga zatvora u Remetincu, a što se u međuvremenu dogodilo s njegovim zdravstvenim stanjem, pitanje je na koje se njegova obitelj nada da će uskoro dobiti odgovor.