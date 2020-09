Šimuna ipak nisu pustili u vrtić, majka: On se samo želi igrati s drugom djecom

Trogodišnji Šimun Stojanović koji je rođen s teškom deformacijom noge te je osvojio srca brojnih Hrvata, ipak nije krenuo u vrtić.

On jedini nije primljen u Dječji vrtić Maslačak u Županji, a razlozi su zato što je stopostotni invalid, što na nozi ima protezu za hodanje i što ima jednostavni kateter za mokraću koji se mijenja svakih 4-5 sati i koji u nekoliko trenutaka zamijeni svaka educirana osoba, pišu 24 sata.

Izuzev toga, Šimun se igra, zabavlja, sjedi, ustaje, jede, hoda i radi sve što i druga djeca.

No, Upravno vijeće vrtića Maslačak, na čelu s ravnateljicom Terezijom Nemetz, smatra kako je to dječak koji zahtijeva posebne uvjete u vrtiću, posebno educiranog medicinskog djelatnika, posebnu “tetu” koja bi na njega pazila, iako ništa od toga Šimun doista ne treba, a to je čak izričito navedeno u svim njegovim liječničkim papirima.

– Odlučili smo upisati Šimuna u vrtić po preporuci njegovih liječnika. Vrtić nam se nalazi doslovce pored zgrade i, kad god smo vani, Šimun ide do ograde vrtića jer se želi igrati s drugom djecom – kaže Šimunova majka Martina Stojanović.

– Iako smo na sastanku s ravnateljicom Nemetz dogovorili da će Šimun ipak krenuti u vrtić prvi dan i da ću ja biti s njim tijekom prilagodbe, to se ipak nije dogodilo – dodala je.

Iako je pravobraniteljica za djecu invalide poslala stručno mišljenje vrtiću, prozvala ih za diskriminaciju djeteta invalida i izričito naredila da ga upišu u sustav, u Maslačku smatraju da dopis pravobraniteljice za njih nije obvezujući.

U vrtiću sad pak kažu kako Šimun nije krenuo u vrtić zbog drugih institucija, a ne zbog njih jer oni su, navodno, spremni na njegov dolazak i da to uopće nije sporno.