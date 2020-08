Šest mjeseci vladavine koronavirusa: Preko 25.000 oboljelih i 700 umrlih

Koronavirus već šest mjeseci i u Austriji diktira tempo življenja i upravlja našim životima, pišu u utorak austrijski mediji uvrstivši ga među događaje koji su se prije pola godine dogodili na današnji dan. I podsjećaju kako je upravo 25. veljače ove godine službeno potvrđena prva zaraza koronavirusom u ovoj alpskoj zemlji. Točnije u glavnom gradu pokrajine Tirol, Innsbrucku, jednoj Talijanki koja je tamo zaposlena i njenom poznaniku. Prvi smrtni slučaj zabilježen je 12. ožujka.

Od tada prema podacima Ministarstva zdravlja obznanjenim u utorak prijepodne u Austriji je zabilježeno ukupno 25.706 oboljelih, 21.888 izliječenih, 733 umrlih i 1.110.089 Covid-19 testiranih.

Pola godine kriznog korona-modusa i pregršt promjena u društveno-poslovnom životu, kulturi, sportu itd. No, promjene, iako gotovo svakom teško padaju, pogotovo mladima, postale su dio naše svakodnevice, jer prioritet ima koronavirus i sve se vrti oko toga kako ga suzbiti odnosno u dogledno vrijeme pobijediti. Jer posljedice njegove razorne moći su još uvijek nesagledive. Posebice u gospodarstvu, koje treba još jako dugo da bi se oporavilo od te pošasti zvane koronavirus, a zbog koje je u kolovozu još uvijek oko 420.000 ljudi u Austriji u potrazi za poslom.

Šestomjesečna obljetnica koja nije za slavlje, jer brojke novozaraženih posljednjih dana i tjedana ponovno vrtoglavo rastu i troznamenkaste su, tvrde mediji. Napominju kako uznapredovalo širenje koronavirusa izaziva zabrinutost ne samo političara i Kriznog Covid-19 stožera nego i običnih, malih ljudi u svakodnevici naoružanim maskama i dezinfekcijskim sredstvima svih vrsta. Konstatiraju da je sve to, uključujući socijalnu distancu, postalo „in“, bez kojeg se više ne može u javnom životu. A očitavanje brojki novozaraženih i usporedba s bližim i daljim susjedima, prijateljima i neprijateljima svakodnevni ritual. Zapravo, ako malo bolje razmislimo, korona nas prati od jutra čim otvorimo oči do mraka i odlaska na počinak. Ušla je, htjeli mi to sebi priznati ili ne, u sve pore našeg društvenog i privatnog života.

U svakom slučaju veliki je izazov ne samo za sve nas nego i za epidemiologe i predstavnike vlasti, koji sve više strahuju od dolazeće jeseni i zatvorenih prostora u kojima se Covid-19 osjeća sjajno i učinkovito. Koliko je učinkovit bio u proteklih 24 sata pokazuju današnji podaci Ministarstva zdravlja koji govore o 211 novozaraženih u Austriji u jednom danu, od čega 87 u Beču. Slijede Gornja Austrija (35), Tirol (32), Donja Austrija (22), Salzburg (16), Štajerska (11), Koruška (3), Vorarlberg (3) i Gradišće (2). Trenutačno u Austriji od koronavirusa aktivno boluje 3.085 osoba, od kojih je 137 na bolničkom liječenju, uključujući 23 u intenzivnoj njezi.

Vezano uz polugodišnju korona obljetnicu, što na kraju reći nego daj Bože da narednih šest mjeseci bude znatno bolje i da 2021. godinu obilježi pronalazak Covid-19 cjepiva i lijekova. Da napokon odahnemo!