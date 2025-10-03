Sessa reagirao zbog naših sudaca koji su bili u Turskoj

Kada kao suci iz jedne od zemalja članica EU sudjelujemo u programima koje organiziraju turske vlasti i koje pružaju gostoprimstvo polaznicima mi podržavamo postupanje turskih vlasti prema sucima u Turskoj, podržavamo njihova otpuštanja, zatvaranje i presude bez dokaza, napisao je Đuro Sessa u svome obraćanju hrvatskim sucima kao predsjednik Međunarodne udruge sudaca (IAJ). Sessa smatra svojom dužnošću da reagira i kao počasni predsjednik Udruge hrvatskih sudaca. Na takvu je reakciju ponukan viješću da je u Turskoj organiziran seminar koji su pohodili i suci iz Hrvatske, uz suce iz BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Podsjetio je da je ove godine deveta godišnjica pokušaja „državnog udara” u Turskoj, te da Platforma za neovisno pravosuđe, koju čine četiri europske sudačke organizacije, AEAJ, EAJ, MEDEL i Judges4Judges, pomno prati razvoj događaja u turskom pravnom sustavu više od deset godina. U Izvješću Europske komisije o Turskoj za 2023. godinu navedeno je: „Ozbiljno nazadovanje se nastavilo i unatoč nekoliko paketa reformi pravosuđa posljednjih godina, strukturni nedostaci u pravosudnom sustavu ostali su neriješeni. (…) Prekomjerni pritisak od strane vlasti na suce i tužitelje i dalje je negativno utjecao na neovisnost i kvalitetu pravosuđa.”.

Iako je Turska, kako piše Sessa, jedna od najstarijih članica Vijeća Europe, usklađivanje s temeljnim vrijednostima ove zajednice u vezi s funkcioniranjem demokratskog sustava, poštovanjem temeljnih prava i neovisnošću pravosuđa je od vitalnog značaja za svako društvo, ali se u praksi turskih vlasti to ne vidi.

"Brojni pozivi europskih i međunarodnih institucija nažalost su ostali neodgovoreni i nisu poduzeti koraci da bi se u Turskoj ponovo uspostavila vladavina prava. Navodi da je 4500 turskih sudaca i tužitelja otpušteno, a oko 2450 zatvoreno i osuđeno na višegodišnje zatvorske kazne. Članovi obitelji sudaca koji su radili u državnim službama (škole, bolnice, uprava) izgubili su svoja radna mjesta i ne mogu se zaposliti. Mnogi naši kolege i dalje su pritvoreni u nehumanim uvjetima turskih kazamata. Dva dobitnika nagrade Vijeća Europe Václava Havela za ljudska prava i dalje su u pritvoru. (Sudac Murat Arslan, predsjednik sada raspuštenog neovisnog sudačkog udruženja YARSAV, dobio je ovu nagradu 2017. godine. Branitelj ljudskih prava Osman Kavala primio je ovu nagradu 2023. godine.). Nisu doneseni zakonodavni amandmani kojima bi se ograničili preostali elementi Zakona o izvanrednom stanju iz 2016. godine. Ne provode se presuda Europskog suda za ljudska prava od kojih mnoge upravo govore o povredi čl. 6. EKLJP-a kada se radi o postupcima protiv sudaca. Te se okolnosti odražavaju i u Indeksu vladavine prava za 2023. godinu, Turska se sada nalazi na 117. mjestu od 142 zemlje. Svi ovi čimbenici pokazuju jasno nepoštivanje vladavine prava i ostalih stupova koji čine temelj demokratskog društva", obrazložio je Sessa svoje obraćanje sucima u Hrvatskoj. Sessina reakcija objavljena je na mrežnoj stranici Udruge hrvatskih sudaca.