Komadina o mogućem povratku Milanovića u bitku za premijersku funkciju: 'Ja ga ne bih isključio. On bi mogao odigrati tu utakmicu'

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a saborski zastupnik SDP-a Zlatko Komadina u razgovoru s Igorom Bobićem otkrio je da se nakon šest mandata na mjestu župana primorsko-goranske više nije kandidirao zbog istraživanja koje je proveo i u kojem su se ljudi izjasnili da je dovoljno dugo bio župan .

- Jedno pitanje je bilo smatrate li da je župan Komadina predugo župan? Velika većina je rekla da da. Nije bilo pitanje da li su zadovoljni sa mnom ili nisu. Očito, izbornim rezultatima su bili zadovoljni, ali i najbolje voće i kolači dosade . Ne možete stalno tako. I onda sam mislio da je bolje da preuzmu drugi i da mogu osigurati tranziciju što mislim da sam uspio, jer nastavila se socijaldemokratska županija u smislu političkog predznaka. Za razliku od Rijeke koja je, nažalost, pala.

Komadina misli da Plenković neće dobiti četvrti mandat jer eu fondovi presušuju i uskoro će doći do problema s deficitom i potom će SDP kao dva puta dosada doći na vlast, dobiti praznu blagajnu i vući nepopularne poteze, što mu se kasnije obije o glavu na izborima.

Analitičari kažu da čovjek će biti na vlasti koliko poželi s obzirom na to kakva je opozicija? - Pa neće jer ga je malo zelo što bi rekli u mom kraju. Gospodin Plenković ne dopušta da se ništa više u Hrvatskoj ne događa bez njega. Makar on lijepo zbori, a ima i rezultata. Ne mogu reći da nema. Ali kako kažu naši ljudi, zelo ga je docira pa malo previše. Bernardića je, kaže, podržavao jer se on i neki drugi ljudi nisu htjeli prihvatiti te dužnosti. Misli da mu nije bilo lako raditi u okolnostima kada ga je vlastita stranka stalno rušila i to javno. Je li on mogao postati premijer? -Okolnosti te natjeraju da se uhvatiš posla. Ali nismo imali šanse dobiti te izbore. Šteta. Ma, ja sam tu kriv, malo sam ga nagovarao. Neki od nas nismo se htjeli lovit toga.

Komadina izbjegava reći vjeruje li da će Siniša Hajdaš Dončić postati premijer. I vi vjerujete da on može biti premijer. -Znate onu poslovicu - savjet pametnom ne treba, a budali ne koristi. A vjerujete da može biti premijer, kao što ste vjerovali da to može biti Bernardić. -Gledajte, saborska većina koja izglasa taj čovjeka biti premijer. Ako dobije te izbore, bit će premijer. Ali treba dobiti izbore.

S Milanovićem je, kaže Komadina, bio u dobrim odnosima pa je imao epizodu kada nisu bili dobri, a sada su ponovno u dobrim odnosima. Dodaje da se čuju i ponekad vide. Sjeća se da je Milanović imao osebujan stil ophođenja i upravljanja što se njemu nije sviđalo i zbog čega ga je dva puta izbacio sa stranačkih sastanaka. Zato se, kaže Komadina, iz inata kandidirao za predsjednika SDP-a i bio mu protukandidat i to su jedini izbori koje je izgubio.

Milanović je, misli Komadina, izveo samoubilački čin za SDP na prošlim parlamentarnim izborima te je tako podigao rejting stranke koji stoji i danas i na tome mu SDP treba biti zahvalan. Misli i da on neće poput njega ići stepenicu niže od dužnosti koju sada obnaša te da je moguć njegov povratak u bitku za premijersku funkciju.

- Čujte, on ima taj eros. Kao što je meni rekla vaša kolegica iz medija da sam homo politicus. Da ne mogu uteći jer si nakon toliko godina inficiran politikom. Tako i Zoran. Rekao je da neće, ali ja ga ne bih isključio. U ovom trenutku vjerojatno misli da neće, ali to će tada biti jedino ako hoćeš živjeti u politici, a on se neće vratiti stepenicu dolje ili dvije. On je drukčiji. On bi mogao odigrati tu utakmicu

Govorio je Zlatko Komadina o tome kako funkcioniraju županije, ima li ih previše i hoće li ikada biti napravljena reforma lokalne i regionalne uprave i samouprave. Otkrio je i kako je nakon dva i pol desetljeća ostati bez službenog vozača i tajnice. Podcast Bobu Bob! gledajte i slušajte na YouTube kanalu i društvenim mrežama Večernjeg lista.