'Shvatio sam da Jarnjak ima kontakte s DORH-om i da je spreman svjedočiti protiv HDZ-a'

Vladimir Šeks došao je jutros na zagrebački Županijski sud kako bi svjedočio u nastavku suđenja za aferu Fimi media.

Riječ je o ponovljenom suđenju nakon što je Vrhovni sud ukinuo osuđujuću nepravomoćnu presudu Ivi Sanaderu i HDZ-u.

USKOK ih tereti za izvlačenje novca iz državnih poduzeća kojim su potom financirani crni fondovi HDZ-a, a šteta je oko 70 milijuna kuna.

U svom iskazu Šeks je kazao da je u HDZ-u od 1989. odnosno da je jedan od osnivača i utemeljitelja HDZ-a. Kazao je da je nakon smrti dr. Franje Tuđmana stranka bila u teškom stanju.

Za predsjednika je tada izabran Ivo Sanader zahvaljujući kojem se stranka počela revitalizirati. Šeks tvrdi i da je Sanader decentralizirao HDZ delegiravši sve što je mogao na lokalne ogranke.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Šeks je kazao i da je svaki ponedjeljak bilo sazivano predsjedništvo stranke te da se Sanader trudio da se tamo rasprave sve bitne odluke prije no što idu na Vladu.

Za financijsko materijalno poslovanje stranke bio je zadužen glavni tajnik stranke, a u to vrijeme to je bio Ivan Jarnjak. Šeks je kazao i da nikada nije bilo primjedbi niti su uočene nepravilnosti u financijskim izvješćima koja su prezentirana predsjedništvu HDZ-a.

Upitan je li čuo za ikakve crne fondove iz kojih se financirao HDZ, Šeks je odgovorio:

- O tome nikada ništa nisam čuo, a bilo bi apsurdno i izvan svake pameti da netko priča o ilegalnom financiranju stranke.

Kao što nije čuo za crne fondove, Šeks tvrdi da u inkriminirano vrijeme nije čuo ni za Fimi mediju ni za Nevenku Jurak, a tvrdi i da nije znao da je Fimi media marketinška tvrtka HDZ-a.

Sanaderovu obranu, koja je Šeksa i predložila za svjedoka, zanimalo je i je li Šeks znao da je glavni tajnik stranke Ivan Jarnjak pod istragom. Šeks je odgovorio da su on i Jarnjak bili jako dobri prijatelji te kako mu je Jarnjak u studenom 2011. kazao da se brine jer ga istražuju.

- On je u to vrijeme od mene tražio savjete oko te situacije. Vidio sam da je moj prijatelj ozbiljno zabrinut. Par mjeseci prije sastavljanja lista za Sabor kazao sam mu da ne bi bilo dobro ni za njega ni za stranku da bude na listi za Sabor jer sam čuo da će biti optužen. On mi je kazao da neće biti optužen. Rekao je da će se znati pobrinuti za sebe. Shvatio sam da ima kontakte s DORH-om te da je spreman svjedočiti i protiv vlastite stranke - kazao je Šeks.

Šeks i Jarnjak kasnije su se sukobili jer je Jarnjak optužio Šeksa da ga je izigrao govoreći mu da će biti optužen zbog čega je Jarnjak pristao da ne bude na listama za Sabor.

- Kada sam shvatio kako je svjedočio, tereteći Sanadera i stranku, shvatio sam da je tako svjedočio kako bi sa sebe skinuo odgovornost te teretio članove stranke - kazao je Šeks.

Govoreći o svom odnosu s Ivom Sanaderom, Šeks je kazao da se njih dvojica poznaju od 1992. te da su bili u bliskim i prijateljskim odnosima. Posjećivali su jedan drugog, poklanjali si slike te izlazili na zajedničke večere i ručkove. Šeks je kazao i da je Sanader bio dobrog imovnog stanja, a ustvrdio je i da je Sanader još od 1992. imao bogatu umjetničku kolekciju.

- I mene su zanimale slike i imao sam ih pa sam dolazeći kod Sanadera vidio da on ima neke vrijedne slike. Slika i skulptura bilo je po cijeloj kući u Kozarčevoj - kazao je Šeks.

