SDP: Zakonski propisati tko odlučuje o izuzeću Nataše Novaković

SDP je jučer u saborsku proceduru uputio svoj prijedlog izmjena Zakona o sprečavanju sukoba interesa čime želi razriješiti pat-poziciju u kojoj se nalazi Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa zbog zahtjeva premijera Andreja Plenkovića za izuzećem čelnice tog tijela Nataše Novaković u njegovu predmetu.

On drži da bi se u predmetu koji se bavi utvrđivanjem njegove eventualne povrede načela Zakona u procesu donošenja lex Agrokor Novaković trebala izuzeti jer je prije toga radila u HUP-u kojem je jedan od financijera bio i Ivica Todorić, no problem je što zakon ne propisuje tko bi odlučio o tom izuzeću.

Zato SDP predlaže izmjene zakona koje bi propisale točne situacije kada bi se predsjednica i članovi tog tijela trebali izuzeti, kao i to da o izuzeću odlučuje Visoki upravni sud u vijeću od tri suca osam dana od primitka zahtjeva za izuzećem. – Sve se pokušava svesti na to da Povjerenstvo ne donese nikakvu odluku. Dolazimo do onoga što se zove ‘hadezeizacija’ institucija – poručio je Arsen Bauk.

Njegov stranački kolega Peđa Grbin dodaje da se postupak Povjerenstva ne može okončati jer premijer izvodi pravne manevre kako bi izbjegao donošenje odluke u njegovu slučaju. Prijedlog HDZ-ova Branka Bačića da o svemu treba odlučivati Ustavni sud nije loš, kaže Grbin, no problem je što Ustavni sud ne može sam odlučivati o tome, već to netko treba zatražiti od njega – a to može Odbor za Ustav ili sam Plenković.