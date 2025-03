SDP pokrenuo postupak 'rušenja' glavnog državnog odvjetnika Turudića

U saborsku proceduru SDP je jučer uputio zaključak kojim se Vlada obvezuje da pokrene postupak za razrješenje glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, za kojega tvrde da se bavi politikom te komentira političare, saborske zastupnike i političke procese u državi.

– Svi smo svjesni toga da je povjerenje hrvatskih građana u pravosuđe u Hrvatskoj na jako niskoj razini. A ono što se događa u Državnom odvjetništvu od imenovanja glavnog državnog odvjetnika zasigurno ne doprinosi toj situaciji, već je povećalo nepovjerenje i sumnju u neovisnost pravosuđa. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske trebalo bi biti u službi pravde, a ne u službi HDZ-a, što gledamo iz dana u dan. Glavni državni odvjetnik je osoba koja bi trebala biti nevidljiva, većina hrvatskih građana ne bi trebala uopće znati tko je on, a kamoli da se bavi politikom, što kod nas nije slučaj – kazao je saborski zastupnik SDP-a Saša Đujić. Dodao je kako je zaključak predan u skladu sa zakonskim propisima te demantirao one koji govore da je to protuzakonito i da rade pritisak. U priči, kazao je, nije bitan Turudić, nego HDZ koji je porobio sve hrvatske institucije pa tako i državno odvjetništvo.

– Od prvog dana kada se pojavila ideja da on bude glavni državni odvjetnik mi smo pretpostavili da će ga vladajuća većina i izabrati. Zbog čega? Zato što on de facto služi samo kao štit Andreju Plenkoviću, tako da se neovisne institucije ne približe raskrinkavanju njegove kriminalne naravi vladanja. Turudić je zapravo alat u Plenkovićevim rukama u borbi protiv borbe protiv korupcije – poručila je pak SDP-ova Mirela Ahmetović te dodala da je Turudić propustio biti sudac s integritetom i poštenjem, što pokazuje ulazeći u političku polemiku isključivo s članovima oporbe. – Umjesto da bude ideološki neutralan te da ne politizira, svojim je istupima naznačio svoju ideološku obojenost, a njegovo su devijantno ponašanje uočila i nezavisna europska udruženja, kao i europska javna tužiteljica Laura Kovesi – kazala je Ahmetović.

– To je samo još jedan u nizu igrokaza dijela oporbe. Ako vidimo da danas DORH, a kad kažem danas mislim doslovno na jutros, USKOK provodi određena uhićenja i ako vidimo da je u proteklih nekoliko mjeseci otkako je Turudić glavni državni odvjetnik bilo privođenja na svim razinama, od ministara, članova većine, saborskih zastupnika do lokalnih dužnosnika bez obzira na stranku, onda je ovaj opoziv nešto vrlo opasno – komentirao je SDP-ov zahtjev Vladi HDZ-ov Nikola Mažar.

U SDP-u su svjesni da su šanse za rušenje Turudića minimalne, ali važno im je izvući načistac sve zastupnike, prije svega one Domovinskog pokreta, ali i pripadnike liberalnih stranaka kako bi se vidjelo "tko kako diše". – U međuvremenu smo saznali da neke stranke koje danas čine dio vladajuće koalicije također nisu zadovoljne. Zbog toga očekujemo da podrže ovu našu inicijativu, a tu ponajprije mislimo na DP koji je davao razne izjave proteklih tjedana, pa i prije 2-3 dana. Stoga ćemo sad vidjeti junake, jesu li hrabri i hoće li ovoga puta podržati našu inicijativu kao što su najavljivali i hoće li se suprotstaviti cirkusantima koji vode ovu državu, kao što je govorio gospodin Penava – poručio je Đujić. SDP-ov prijedlog treba doći na saborsku raspravu u roku od 60 dana, nakon čega će se o njemu i glasati.