KADA JE RADILA KAO NOVINARKA

Vučićeva savjetnica šokirala priznanjem: Mi smo izmišljali priče. Izmislili smo rat'

Rovinj: Weekend Media Festival, panel West Wing - Kako savjetovati predsjednika
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Robert Jurišić
14.10.2025.
u 10:40

Ona je kazala kako su 2000., kada je radila kao novinarka, izmislili rat u Crnoj Gori,

Suzana Vasiljević savjetnica predsjednika Srbije za medije javno je priznala kako je nekada izmišljala vijesti dok je radila u medijima. To je ispričala za Kurir u emisiji koja se odnosila na sprječavanje širenja dezinformacija. Ona je kazala kako su 2000., kada je radila kao novinarka, izmislili rat u Crnoj Gori, piše Nova RS.

- Ja sam radila u medijima svojevremeno. Mi smo izmišljali priče da bi… Izmislili smo rat u Crnoj Gori, odnosno mogućnost da će Milošević 2000. napasti, pred te njegove posljednje izbore, napasti Crnu Goru tj. Mila Đukanovića zbog toga što je Milo okrenuo leđa, da bi bili tri mjeseca na Svetom Stefanu - izjavila je.
Ključne riječi
Srbija Suzana Vasiljević

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Matija22
Matija22
11:16 14.10.2025.

Dobrica Ćosić, „otac srpske nacije“: je rekao -„Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma ii potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno.“ -„Laž je srpski državni interes.“ -„Laž je u samom biću Srbina“. -„U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina.“ -„Srbe je toliko puta u istoriji spašavala laž… itd...

Avatar Sajko
Sajko
11:15 14.10.2025.

Kaj sve niste vi izmislili trebalo bi 3 dana za npisati. Najjače su mi pobede u ratovima plus največa pobeda kad ste NATO pobedili hahaha

