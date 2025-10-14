Vučićeva savjetnica šokirala priznanjem: Mi smo izmišljali priče. Izmislili smo rat'

Suzana Vasiljević savjetnica predsjednika Srbije za medije javno je priznala kako je nekada izmišljala vijesti dok je radila u medijima. To je ispričala za Kurir u emisiji koja se odnosila na sprječavanje širenja dezinformacija. Ona je kazala kako su 2000., kada je radila kao novinarka, izmislili rat u Crnoj Gori, piše Nova RS.
- Ja sam radila u medijima svojevremeno. Mi smo izmišljali priče da bi… Izmislili smo rat u Crnoj Gori, odnosno mogućnost da će Milošević 2000. napasti, pred te njegove posljednje izbore, napasti Crnu Goru tj. Mila Đukanovića zbog toga što je Milo okrenuo leđa, da bi bili tri mjeseca na Svetom Stefanu - izjavila je.
Dobrica Ćosić, „otac srpske nacije": je rekao -„Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma ii potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno." -„Laž je srpski državni interes." -„Laž je u samom biću Srbina". -„U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina." -„Srbe je toliko puta u istoriji spašavala laž… itd...