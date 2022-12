Sava se izlila iz korita, u Bjelovaru, Požegi, Brodu i Osijeku zbog bujica i poplava brojne intervencije

Kako je izvijestilo Ravnateljstvo civilne zaštite, zbog obilnih oborina i bujičnih voda, danas tijekom dana Županijski centri 112 Bjelovar, Požega, Slavonski Brod i Osijek imali su više dojava građana o plavljenju podrumskih prostora i gospodarskih objekata, srušenim stablima, izlijevanju vode iz kanala i potoka te o plavljenju prometnica. O svim dojavama obaviještene su nadležne službe koje su izašle na teren i rade na otklanjanju posljedica. Zbog porasta vodostaja Hrvatske vode donijele su danas rješenja o uspostavi izvanrednih mjera obrane od poplava na branjenom području Mali sliv Lika, dionice Kosinjski Bakovac, Tisovac, Jadova, Bogdanica i Novčica.

Prognostičari su za danas i sutra, izdali crveno i narančasto upozorenje zbog vjetra i obilne kiše. Iz Ravnateljstva mole građane da prate najnovija vremenska izvješća DHMZ-a o mogućim iznenadnim promjenama vremena te na stranicama HAK-a provjere stanje na cestama

U Karlovcu vrh vodnog vala rijeke Kupe očekuje se od ponoći pa do jutra dok je vrhunac vala rijeke Save već prošao kroz grad Zagreb.

Zbog jake kiše i otapanja snijega noćas je naglo porastao vodostaj rijeke Kupe u Gorskom kotaru. Tijekom noći u selu Kupa proglašeno je izvanredno stanje, a na nekim područjima Kupa se izlila iz korita. Ceste od Broda na Kupi prema Hrvatskom i Brod Moravicama bile su poplavljene, ali voda se tijekom jutra povukla. Lokalna cesta Blaževci-Zapeć i dalje je zatvorena za promet.



- Najgora kombinacija koja može biti - jaka kiša plus snijeg koji se otapa na području NP-a Risnjak - noćas je prouzročila izlijevanje Kupe na nekoliko mjesta, no sad se to pomalo povlači, Kupa se vraća u korito. I dalje je vrlo visoka, međutim, najveća su opasnost podzemne vode - rekao je predsjednik MO-a Brod na Kupi Davorin Klobučar za HRT.