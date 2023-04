Satelitske snimke ruskih baza na Krimu otkrile nešto neobično: Što se događa?

Objavljene su nove satelitske snimke kretanja ruskih snaga i vojne opreme na Krimu, poluotoku koji je Ukrajini oduzet još 2014. godine intervencijom ruskih postrojbi. Na snimkama je moguće vidjeti stanje u vojnom skladištu na sjeveru poluotoka. Još je 11. veljače jasno vidljivo da je skladište napunjeno opremom, koja je na snimkama označena kao oklopna vozila i tenkovi. Iduća snimka prikazuje stanje na 16. ožujka gdje je jasno vidljivo da u skladištu ima bitno manje opreme, a razabrati se mogu i tragovi kretanja vozila.

Russian forces have emptied out this military depot in northern Crimea, new satellite imagery shows.



This site was used to store tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/3uIc4GI5ac