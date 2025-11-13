Satelitske snimke razotkrile ambicije Kine: Jedan detalj na novom nosaču zrakoplova privukao posebnu pozornost

Najnovije satelitske snimke pokazuju da Kina napreduje s izgradnjom novog nosača zrakoplova, svog četvrtog po redu, za koji brojni izvori očekuju da će imati nuklearni pogon. Detalj s novih fotografija koji se sada vidi na strukturi trupa broda podržava tu pretpostavku. Ovo dolazi samo tjedan dana nakon što je kineska mornarica uvela u službu svoj prvi domaće proizvedeni nosač, Fujian. U međuvremenu, sve je više izvješća da Peking možda još uvijek radi i na barem jednom dodatnom nosaču s konvencionalnim pogonom. Snimke novog nosača, poznatog pod nazivom Tip 004, prikazuju brod koji poprima oblik u brodogradilištu Dalian, u kineskoj pokrajini Liaoning. Sada je vidljiva struktura koja nalikuje kućištu reaktora, što bi bio ključni pokazatelj da se radi o brodu s nuklearnim pogonom.

Kako navodi TWZ, ta je struktura vrlo slična onoj koja se nalazi na američkim supernosačima na nuklearni pogon, a postoji opći konsenzus da ono što se vidi zapravo predstavlja buduće mjesto ugradnje nuklearnog reaktora. Ipak, postoji mogućnost da se radi o testnom brodu ili probnom modulu, iako se čini da je to manje vjerojatno. Prijašnji renderi povezani s dizajnom Tip 004 pokazuju sličnosti s američkom klasom Ford, kao i s budućim francuskim nosačem nove generacije, oba nuklearnog pogona. U svom posljednjem izvješću o kineskoj vojnoj moći, Pentagon nije spomenuo nuklearni nosač, ali je naveo da će "sljedeća generacija kineskih nosača imati veću izdržljivost", što će "povećati udarnu moć potencijalne borbene skupine kineske mornarice kada bude djelovala izvan neposrednog kineskog okruženja".

Broadly similar appearance to USN CVN reactor shielding configurations within their hulls.



Physics works the same and all that.



There could still be a curveball, but this is tracking with rumours that DL is doing the first CVN. https://t.co/zCNM72wBEP pic.twitter.com/NvYlHOBEMa — Rick Joe (@RickJoe_PLA) November 12, 2025

U ožujku ove godine, politički dužnosnik mornarice Yuan Huazhi potvrdio je da je izgradnja četvrtog nosača započela, ali nije želio odgovoriti hoće li imati nuklearni pogon. Godinu dana ranije pojavili su se dokazi da je Kina izgradila kopneni prototip nuklearnog reaktora pogodnog za veliki ratni brod. Projekt, poznat kao "Dragon Might" (Zmajeva moć), nalazi se na planinskom području izvan grada Leshana u pokrajini Sichuan. Prijelaz na nuklearni pogon za četvrti kineski nosač predstavlja ogroman strateški iskorak. Nuklearni pogon će Tipu 004 omogućiti gotovo neograničen doplov te zadovoljiti sve veće potrebe za energijom zbog naprednih senzora i borbenih sustava. Nuklearni supernosač bio bi veliki korak prema zatvaranju tehnološkog jaza s američkom mornaricom, a Kina bi se time pridružila Francuskoj kao jedinoj drugoj zemlji koja raspolaže nuklearno pogonjenim nosačem zrakoplova.

Via Chaos314159/SDF:



"The latest Sentinel satellite imagery suggests that Jiangnan is cleaning a platform outside the dock, raising questions about whether this indicates the start of construction on the so-called Type 003A aircraft carrier."



Does anyone know more? 🤨🤔 pic.twitter.com/sCSduadhM0 — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) November 11, 2025

Prethodne satelitske snimke potvrdile su da su radovi na nosaču bili u tijeku u Dalianu prije svibnja 2024., kada se prvi put pojavio modul, dio letne palube, na kojem su se jasno vidjeli kanali za katapulte. To sugerira da će Tip 004 imati dva katapulta na sredini palube, uz još dva na pramcu, što bi odgovaralo rasporedu na američkim nosačima klasa Nimitz i Ford, te bi dodalo jedan katapult više u odnosu na kineski nosač Tip 003 Fujian, koji ima samo jedan na sredini palube. U ostalim aspektima, očekuje se da će Tip 004 biti značajno napredniji od nosača Liaoning i Shandong, koji su već dobro uhodani u floti mornarice, kao i od Fujiana.