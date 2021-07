Samo jedna županija u Hrvatskoj ostala je na listi rizičnih područja za Nijemce

Međimurska županija od nedjelje za građane Njemačke više ne slovi kao epidemiološki rizično područje tako da je na listi rizičnih područja u Hrvatskoj sada ostala samo Zadarska županija, priopćio je državni Epidemiološki institut Robert Koch.

Građani Njemačke koji su boravili u Međimurskoj županiji i ostatku Hrvatske, s izuzetkom Zadarske županije, više nisu obvezni prijavljivati se prije povratka u Njemačku te nisu dužni pokazati negativni test prilikom ulaska u Njemačku.

Negativni test je međutim još uvijek potreban za sve one koji zračnim putem ulaze u Njemačku bez obzira radi li se o rizičnom području ili ne. Za putnike koji dolaze iz Zadarske županije bez obzira na prometno sredstvo, vrijedi pravilo negativnog testa koji su može obaviti i nakon dolaska u Njemačko no do rezultata testa je obavezna karantena.

Za cijepljene i one koji su preboljeli koronavirus ne postoji obveza testiranja. Njemačka je na listu rizičnih područja od nedjelja uvrstila i dva važna turistička odredišta, Cipar i Kataloniju. Kao rizična važe ona područja u kojima sedmodnevna incidencija na 100.000 stanovnika premašuje vrijednost od 50. U Njemačkoj je sedmodnevna incidencija u subotu pala na vrijednost od 4,9.