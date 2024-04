Sakoman: 'Vaditi' se na ovisnost je samo pokušaj umanjiti odgovornost za nezakonito ponašanje

Nakon što je Večernji list objavio da je poznati redatelj Dalibor Matanić godinama seksualno uznemiravao uglavnom mlade glumice te nakon njegova priznanja "da se sve zbivalo dok je bio pod utjecajem alkohola i droga", te i javne isprike žrtvama "jer da je osvijestio da je neprimjereno uznemiravao kolegice tek sada kada se prijavio na liječenje ovisnosti" nameće se više pitanja. Kako je moguće da je u društvu vladao zavjet šutnje među svima koji su prema riječima žrtava znali za redateljevo ponašanje? Je li i njima u 21. stoljeću trebaju psihijatri da bi osvijestili da je nedopustivo, a osobito s pozicije moći bilo koga seksualno uznemiravati, pogotovo mlade žrtve!? Ili se radilo o oportunističkoj šutnji? No, seksualno uznemiravanje nije samo problem svijeta filma nego puno širi, a počinje tamo gdje je drugoj osobi nelagodno.

Sociologinja, prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović, profesorica i znanstvenica emerita koja se dugo bavi među ostalim i rodnom ravnopravnošću ističe: - Pitanje roda i seksualnog uznemiravanja stvaran je problem unatoč deklarativnim izjavama jer su strukture moći koje su uspostavljene u odnosu na muškarce i žene jako duboke i mijenjaju se jako sporo za razliku od naših stavova koji se mogu mijenjati daleko brže. Te strukture moći su socijalizirane dugotrajnim procesima usvajanja rodnih odnosa u pojedinom društvu. Mi smo još društvo koje pogotovo u području privatnosti ima dosta ukorijenjene tradicionalne stavove koji su u području privatnosti, kućanstva i tijela ostali najmanje reformirani. Javni patrijarhat bez obzira na neke ekscese u javnom diskursu koji sa sobom nose retradicionalizaciju rodnih stavova ipak se modernizira za razliku od privatnog što generira kasnim prijavljivanjem seksualanog uznemiravanja tek kada se ta vrsta ponašanja više ne može prikrivati. Osobito kada je riječ o javnim osobama u području u kojem je dugotrajno i žensko tijelo iskorištavano, kao što su kazalište ili film. Donedavno je u tom području reificirano žensko tijelo i prezentirano kao neka vrsta robe s kojom se može baratati i nad kojom se može imati moć. Kad spojite to sporo mijenjanje ponašanja u privatnoj sferi i područje djelovanja javnih osoba koja nisu samo karakterističina za Hrvatsku nego i globalno u svijetu, što je osviješteno s pokretom #MeToo, ucjene za ulogu često su se manifestirale na taj način. Srećom žene i djevojke su sve osviještenije o svojim pravima i pravom nad vlastitim tijelom te je zato učestalo i prijavljivanje i globalni pokreti koji ukazuju na taj problem koji je dugo bio prikrivan - govori prof. Tomić – Koludrović, dodajaći da je svaka treća žena statistički gledano iskusila neki od oblika nasilja. S obzirom da je Matanić u svojoj isprici naveo da je neprimjereno uznemiravao kolegice dok je bio pod utjecajem alkohola i droga postavlja se načelno pitanje potiče li konzumacija alkohola i droga seksualno uznemiravanje žena kod određenih tipova osobnosti kojima i 'slava lupi u glavu'?

Neuropsihijatar prof. dr. sc. Slavko Sakoman uzvraća: - Pa i neuk svijet zna kako izgleda i kako se ponaša alkoholiziran čovjek. Osobito ako je i osobnost poremećena, impulzivna, pijan čovjek može, ma i za sitnicu, navaliti na člana obitelji. Eto, nedavno je jedna, nekad isto javna osoba pijana "radi dvije riječi koje se suprugu nisu svidjele", nasrnula na ženu. Sve je porazbijao i nju silno ozlijedio. Dakle, postoji tip osoba koje se ponavljano, po istom obrascu ponašaju nasilno nakon što popiju preko određene granice, kada se iz funkcije eliminira funkcija frontalnog režnja mozga (koja ima zadatak susprezati ponašanja povezana sa mogućim štetnim posljedicama). Narav ovog problema u svijetu filma, dramskih umjetnosti i sl. kada se radi o bilo kojoj vrsti seksualnog uznemiravanja ili zlostavljanja ima i neku drugu pozadinu. Nisu rijetki muškarci, javno poznate osobe, koji imaju sliku o sebi takve naravi da su gotovo uvjereni da će nakana za ponašanje u okvirima egocentričnog hedonizma, u ovom slučaju seksualnom i usmjerenom prema konkretnoj ženskoj osobi, biti prihvaćena bez otpora. Česta ranija iskustva toga tipa dodatno stvaraju uvjerenje da će druga strana reagirati bez otpora, jer i narcizam takovih osoba dodatno ih uvjerava da ta druga strana, žrtva, žena u konkretnom slučaju, jedva čeka da dođe u ruke takvom tipu. Većina žena drži do sebe i ako i same nisu sklone alkoholu i/ili drogama, pružiti će otpor svakom pokušaju toga tipa, no ponekad se dogodi situacija mladim ženama koje nisu očekivale takvo uznemiravanje da se ne snađu u reakcijama, a mnoge koje su doživjele seksualno uznemiravanje zbog srama ga ne prijave. Ako se uz alkohol konzumira i kokain, kombinacija s tom snažnom stimulativnom drogom umanjuje djelovanje alkohola, ali povećava želju za hedonističkim užitkom. Ako neka osoba ima ranija iskustva s takvim ponašanjem, logično je zaključiti da postaje unaprijed svjesna što se može dogoditi ako ima nakanu popiti više alkohola i još se k tome stimulirati se kokainom, pa da bi izbjegla kaznenu odgovornost, morala bi donijeti odluku o prekidu konzumacije tih opijata da joj se ne bi dogodio neugodan incident takve prirode. Tada "vaditi" se na ovisnost je samo pokušaj umanjiti odgovornost za počinjeno nezakonito ponašanje – ističe Sakoman.

U takvim slučajevima, dodaje Sakoman, psihijatar, sudski vještak, procjenjuje stanje ubrojivosti (shvaćanje značaja djela i upravljanja svojim postupcima) u kojem se osoba nalazila prije početka konzumacije alkohola i droga. Sakoman napominje "ako znaš da ako se napiješ i nadrogiraš“ da možeš napraviti ozbiljnu štetu drugoj osobi, pa i sebi, moraš ili ostati doma u četiri zida, a ako kaniš otići u društvo gdje se očekuju ženske osobe, ne smiješ piti i drogirati se. Slučaj Matanić nije izolirani slučaj.

- Siguran sam da se mnogo više slučajeva seksualnog zlostavljanja događa osobito u profesijama u kojima je zlostavljač u poziciji moć, koju, radi poremećene osobnosti ili naprosto radi izopačenog karaktera koristi da bi zadovoljno svoju pohotu, a žrtvi ponudio ono što on s te pozicije može; propustiti studenticu na ispitu, uvjetovati rješenje nekog problema ako prihvati biti seksualni objekt. To se događa i od strane trenera prema mladima koje treniraju, posebno u nekim sportovima (imao sam pacijentice, žrtve pedofilije). Bilo je i slučajeva kada su liječnici koristili svoju poziciju, u prostoru jedan na jedan i pokušali pacijenticu seksualno iskoristiti. Liječio sam nekoliko pacijentica koje su to navele u anamnezi, a radilo se konkretno o ginekolozima i psihijatrima – govori Sakoman.

Kako objašnjava zavjet šutnje u društvu svih onih koji su znali za ovo konkretno seksualno uznemiravanje, kao i za neka druga uznemiravanja i vrijeđanja koja su se događala primjerice na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, umjesto da su u startu reagirali na neprimjerena ponašanja zbog dobrobiti sviju?

- Zašto šutnja, zataškavanje, ili ne poduzimanje boljih zaštitnih mehanizama i kažnjavanja, ako se zna da se takve grozne stvari godinama događaju? Kao i u mnogim drugim područjima, kadrovska politika u Hrvatskoj ima svoje prste. Na čelna mjesta, čak i u ustanovama koje se bave odgojem i obrazovanjem djece i mladih, kriteriji po kojima se provodi odabir, ne uključuju propitkivanje moralnosti tih osoba, njihovih osobnosti, a često i stručnih kompetencija. Ako je na vrhu piramide moći u nekoj sveučilišnoj ili sličnoj ustanovi osoba lošeg karaktera, kvarna, a politički podobna, ona će vrlo često štititi svoje djelatnike koji čine loše stvari (koje možda i oni sami čine) da se ne naruši ugled ustanove. Loši ljudi odabiru često za svoje suradnike sebi slične i bit će tolerantni na njihova društveno posve neprihvatljiva ponašanja. U ovom svijetu u kojem je bog, novac i moć a životna težnja i stil života egocentrični hedonizam u kojem je na vrhu užitak u seksu, a na drugom kokain, danas u Hrvatsko na tisuće imućnih ljudi osobito subotom odlaze na mjesta na kojem se pije, ušmrkava kokain uz društvo mladih dama – odgovara Sakoman.

Potrošnja kokaina je, kaže, od 2016. do danas porasla 500 %. Radi takvih ponašanja raspadaju se obitelji, trpe djeca. Mladi su u našoj zemlji žrtve neprovođenja društvenih zaštitnih mehanizama, jer se umjesto istih, njeguje socijalna patologija (korupcija, kocka, uz nevjerojatno veliku dostupnost i porast potrošnje droga). Stoga Sakoman ne može, a da ne kraju ne upozori: - Pogledajte samo nerede navijača u Splitu. Na stotine ih je bilo alkoholizirano i/ili pod utjecajem droga. Dokle god se Dalmacija ne obračuna s dilerima i drogom, teško je za očekivati da će uz sve talente koje ima taj prostor, narod biti sretan i ponosan na rezultate njihovih sportaša.