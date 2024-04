Dalibor Matanić zbog uznemiravanja žena izgubio sve poslove

Regionalna filmska zajednica već tjednima bruji o slučaju Dalibora Matanića, najuspješnijeg hrvatskog redatelja svoje generacije, koji je u ožujku ostao bez posla na velikoj europskoj seriji, kampanje za jedan ženski časopis te predizbornog angažmana za vodeću hrvatsku političku stranku, a sve nakon što su do njegovih producenata došle priče žena koje je seksualno uznemiravao.

Kada se ta vijest počela širiti filmskim, reklamnim i medijskim krugovima, reakcije su bile podijeljene: oni kojima je to bio prvi glas o Matanićevim transgresijama u šoku su jer se radi o redatelju koji se u javnosti godinama predstavljao kao obiteljski čovjek i borac za ženska prava, a oni koji su sve znali rekli su samo – napokon se netko usudio progovoriti.

Istaknut kao feminist

– Drugi plan ne radi s Daliborom Matanićem na svom novom projektu. Suradnju smo planirali, ali odlučili smo je ne realizirati kada smo došli do saznanja da se moguće neprimjereno ponašao prema ženama. Na prethodna dva projekta na kojima smo radili nikada nismo dobili ni informaciju ni prijavu njegova moguće neprimjerenog ponašanja prema ženama. Naša produkcijska kuća poznata je po nultoj toleranciji prema bilo kakvom obliku uznemiravanja, nasilja ili diskriminacije u radnom okruženju, osobito prema kolegicama – rekao nam je kratko Nebojša Taraba, producent s kojim je Matanić snimao seriju "Novine" prikazanu na Netflixu i "Šutnju" za HBO, a bila je najavljena i njihova suradnja na velikoj europskoj koprodukciji "Greater Adria" čije je snimanje trebalo početi na jesen.

Dio njegovih ranijih producenata odbio nam je dati izjave uz obrazloženje da ni za što nisu znali, dok je dio suradnika potvrdio sve što smo čuli, ali zbog straha za vlastiti posao zamolili su da njihove potvrde ostanu anonimne.

Večernji list zadnjih je tjedana razgovarao s velikim brojem žrtava Matanićeva nametljivog i uznemiravajućeg ponašanja koje su odreda ogorčene zavjetom šutnje koja se oko svega stvarala, pogotovo od istaknutijih hrvatskih feministica i ženskih časopisa koji su za sve već jedno vrijeme znali. Njegovo pojavljivanje na naslovnici jednog časopisa s pjevačicom, voditeljicom i aktivisticom Idom Prester uz poruku da je "dosta šutnje o nasilju nad ženama" mnogima je bilo kap koja je prelila čašu i u svojoj su okolini sve otvorenije počele govoriti o vlastitim neugodnim iskustvima s redateljem.

– Matanića znamo kao borca za prava žena, uvijek je najglasnije osuđivao seksualne predatore i davao podršku #metoo pokretu. I u svojem radu rado se doticao tih tema. Nisam iz filmskog svijeta, ne znam detalje ovog slučaja. Ako su navodi istiniti, institucije trebaju odraditi posao do kraja. Pružam apsolutnu podršku svim žrtvama! – rekla nam je Ida Prester, koja je i sama tek sada čula za drugu stranu života poznanika i kolege.

Slušajući priče onih koje su progovorile, dvije stvari postaju jasne: prvo, radi se o problemu koji traje najmanje deset godina i drugo, on je u poslovnom okruženju, a pogotovo na setovima reklama, bio normaliziran ili opravdavan rečenicama poput "ma to je Dado" ili "on se tako zeza", ostavljajući žrtve u osjećaju nemoći, straha i srama.

U svojoj komunikaciji, Matanić je uglavnom posezao za porukama seksualnog sadržaja koje je slao velikom broju žena. Kao da zna "kome može", birao je uglavnom mlade glumice i suradnice, često opravdavajući kontakte ponudama za posao, nakon čega bi ih nagovorio da prijeđu na Viber, platformu u kojoj je aktivirao nestajuće poruke, otežavajući bilo kakvo čuvanje dokaza. Viber ima i funkciju koja pošiljatelja obavještava ako primateljica njegovih poruka snimi sliku zaslona, što ih je nekoliko pokušalo učiniti. Matanićeve reakcije na to bile su bijes i tvrdnje da se samo šalio.

– Prvo nelagodno iskustvo s njim imala sam prije deset godina, kada je kolegu i mene na snimanju jedne reklame tjerao na seksualnu interakciju, što sam odbila. Povukla sam se iz tog kruga i jedno vrijeme imala mira, ali prije nešto više od dvije godine počeo mi se opet javljati, porukama u bilo koje doba dana ili noći, uporno me pozivajući na "secret white partyje", što god to značilo. Rekla sam mu da ću njegove poruke pokazati drugima, da imam zaručnika i da me pusti na miru, na što bi uvijek rekao da se samo šalio, povukao se i nakon nekoliko mjeseci nastavio po starom. Ako bismo se sreli uživo, pogotovo ako je bio s obitelji, djelovao je kao da mu je neugodno. Tek sam kasnije saznala da su i druge cure imale isti problem – rekla nam je jedna glumica, koja kaže da danas ima zrelost da se od toga emotivno odvoji, ali da se brine za mnogo mlađe djevojke za koje se boji da su također na udaru Matanićevih nasrtaja.

O neprimjerenom ponašanju na setovima govorio nam je i dio drugih sugovornica, od kojih neke već godinama izbjegavaju ići na završne partyje snimanja kako ne bi bile izložene neugodnostima.

– Dojam svih nas je da je birao osobe koje su mlađe, ne znaju se postaviti ili su u strahu od gubitka posla. To se pogotovo odnosi na mlade glumice pred kojima je karijera, a Matanić snima dvije serije godišnje, filmove, spotove, reklame... I još se u javnosti predstavlja kao ispravan tip i borac za prava žena. Imale smo dojam da se njega štiti, pogotovo iz nekih ljevičarskih krugova koji su morali za sve znati, da je nedodirljiv i da bi progovaranje o problemu značilo zatvorena vrata za rad u budućnosti. Ponekad sam se i sama osjećala kao suučesnica znajući za neke od tih stvari, slušajući neprimjerene komentare, gledajući usputno dodirivanje i pokušavajući se pobrinuti da snimanje usprkos svemu protekne što bezbolnije. Osjećala sam krivnju i odgovornost prema mlađim kolegicama, a istovremeno i nemoć da išta učinim u okruženju u kojem se takvo ponašanje relativiziralo. Pitam se što je sa svim tim poznatim ženama koje su u njegovu bliskom krugu, a koje su itekako glasne po pitanju ženskih prava, je li moguće da zaista nisu ništa znale? – pita se jedna od žena s kojima smo razgovarali.

Da su svjesni širine problema, potvrdili su nam i ljudi iz Matanićeva najbližeg obiteljskog, prijateljskog i poslovnog kruga, koji su nam rekli da redatelj zadnja dva tjedna zbog osobne situacije nije dostupan javnosti te da i sami ovih dana proživljavaju najteže dane. Iz poštovanja prema njima, kao i prema djevojkama koje su nam se otvorile, u ovom tekstu odlučili smo ne spomenuti imena sugovornica i sugovornika kojima bi to moglo dodatno naštetiti. Radi zaštite dostojanstva svih uključenih nećemo citirati ni eksplicitne detalje poruka koje su nam ovih dana ustupile žrtve i članovi njihovih obitelji.

Glumci osuđuju nasilje

Za izjave smo zamolili i glumce iz bliskog Matanićeva kruga, koji kažu da su zatečeni svime što zadnjih dana isplivava na površinu.

– Ne znamo detalje. Zatečeni smo kao i ostatak javnosti. Ako si navodi istiniti, oštro osuđujemo svaki oblik nasilja i zlouporabe moći, bile one verbalne, seksualne, fizičke ili bilo koje prirode. Nema iznimke – rekli su nam u zajedničkoj izjavi Tihana Lazović i Goran Bogdan.

Matanić je zadnjih godina bio i član žirija Večernjakove ruže, što je suradnja koju prekidamo, te dodatni razlog da "počistimo u svojem dvorištu" i ne krijemo saznanja do kojih smo zadnjih tjedana došli.

Na Večernji list ovih se dana vršio velik pritisak da se ova priča ne objavi, no među žrtvama postoji jasan konsenzus da bi nastavak šutnje posrnulog redatelja mogao samo ohrabriti da nastavi s maltretiranjem koje je zadnjih godinu-dvije po intenzitetu i načinu komunikacije počelo eskalirati. Dugogodišnja šutnja onih koji su za to znali omogućila je da Dalibor Matanić prijeđe tragičan put od podržavatelja ženskih prava do seksualnog predatora. Danas njegovih žrtava ima mnogo, od djevojaka koje je uznemiravao do članova njegove vlastite obitelji koja će, nažalost, morati iznijeti dio tereta nastaloga njegovim ponašanjem. Krivac za to samo je jedan, a mi nećemo biti suučesnici.