Sabor nastavlja rad, dnevno rasprava o najviše dvije točke

Sabor nastavlja s radom i danas i idući tjedan (u srijedu, četvrtak i petak), ali s nekim izmjenama, jednoglasno je to odlučeno jučer na sastanku predsjedništva Sabora s predstavnicima svih klubova zastupnika.

– Ovisno o situaciji, sastajat ćemo se prema potrebi. Bude li kakvih promjena, sastat ćemo se opet i u srijedu prije plenarne sjednice, i dogovoriti kako dalje. Za sada je dogovor da svaki dan radimo maksimalno dvije točke dnevnog reda, plus slobodne rasprave. Sjednice bi vodili predsjednik i potpredsjednik ili dva potpredsjednika, i rasprave bi trajale od 9.30 do 13. 30 ili 14.30, ovisno o duljini rasprave. I svaki bi dan maksimalno po dva zastupnika iz svakog kluba sudjelovala u raspravi. Preporuka je da se za vrijeme dok ne sudjeluju u raspravi zastupnici ne budu u samoj dvorani. Znači, kako imamo 14 klubova u raspravi će sudjelovati maksimalno 28 zastupnika, a klubovi će se dogovoriti koji će to biti zastupnici. Odbori se neće sastajati, radit će telefonski ili e-mailom. Kada dođu pojedini zakonski prijedlozi iz njihove nadležnosti tajnici odbora poslat će im tekstove zakona na mišljenje i onda će se zastupnici očitovati ili SMS-om ili e-mailom. Glasat ćemo prema potrebi. Slijedit ćemo situaciju i Vladu, i svaka mjera, svaki zakonski prijedlog koji će biti hitan da država funkcionira bit će na dnevnom radu i izglasat ćemo ga. Trudit ćemo se maksimalno držati svih preporuka i odluka nadležnih tijela, a istodobno i donositi zakonske mjere koje drže poredak i sustav, jer je naša zadaća donošenje zakona i mjera koje su važne za zdravlje, živote i sigurnost građana. Bilo je upita što ako se razboli veći broj zastupnika. Onda bi sukladno ustavnim odredbama odgovornost bila prebačena na Vladu i predsjednika republike, no nadamo se da do toga neće doći. S obzirom na situaciju u okruženju i povećanju broja oboljelih, moramo voditi računa o svakom mogućem scenariju – kazao je nakon sastanka predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Na novinarsko pitanje kako komentira izjavu SDP-ova Peđe Grbina da bi trebalo uvesti izvanredno stanje, te tko je nadležan za donošenje te odluke, Jandroković je uzvratio da dok god budu uvjeti da Sabor ovako funkcionira, to će se i događati, a u slučaju nekih većih poremećaja ili izvanrednosti situacije reagirat će se u skladu s Ustavom.

Predsjednik Sabora potom se očitovao i na pitanje mogu li veće ovlasti, koje je Sabor jučer dao Nacionalnom stožeru Civilne zaštite, pasti na Ustavnom sudu, jer se radi i o mogućem ograničavanju slobode kretanja.

- U ovom trenutku primarno je spriječiti smrt naših građana. Pratimo situaciju u susjednoj Italiji gdje brojke idu već i do tri tisuće umrlih od koronavirusa. Mi smo do sada napravili sve i pokazujemo žilavost, otpornost i vrlo solidnu organizaciju i u zdravstvenom, i u sigurnosnom, i u gospodarskom, financijskom segmentu. To je u ovom trenutku sve što možemo učiniti. Ako je zaštita zdravlja i života na prvom mjestu, onda smo sustav morali podrediti tome. Svatko tko bi sad želio zloupotrijebiti te odluke koje smo donijeli za bilo kakvu drugu vrstu koristi za sebe, ili za neki politički probitak ili skupljanje bodova ili za nedemokratsko ponašanje, to bi sigurno naišlo na najveću osudu svih nas. Ne bismo ni mi u Saboru dozvolili da dođe do bilo kakvih nedemokratskih otklona niti da bilo tko to zloupotrijebi. Svima nam je na prvo mjestu zaštita zdravlja i života građana, a onda i sloboda i zaštita svih temeljnih prava, pravne države i demokracije - kazao je Jandroković dotičući se i pitanja u kojem trenutku treba proglasiti izvanredno stanje.

- Takve odluke donosit ćemo sa stručnjacima, epidemiolozima, liječnicima, s ljudima koji se tim poslom bave puno bolje nego mi. Teško je predviđati što će se događati već sutra, a kamoli za desetak dana, jer u Italiji i Španjolskoj brojke su se u desetak dana uvećale i po stotinu puta. pa ćemo se i mi prilagođavati sukladno situaciji. Nema tu sad finalnih odgovora. Treba živjeti iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, i prilagođavati se situaciji. No, nećemo dozvoljavati nikakve zloupotrebe ili smanjivanja demokracije. Ipak, primarni su zdravlje i životi naših građana, tome smo sve podredili. Na kraju krajeva, moramo imati povjerenja jedni u druge - zaključio je Jandroković.