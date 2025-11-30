Sa 79 posto glasova švicarski birači odbacuju prijedlog o porezu za superbogate

Švicarska je na nedjeljnom referendumu jasno odbila uvođenje poreza od 50 posto na nasljedstvo koje iznosi 50 milijuna švicarskih franaka i više, objavio je javni rtv servis SRF u prvoj procjeni rezultata, s očekivanih 79 posto glasova protiv plana. Referendum je jedan od najkontroverznijih u novijoj švicarskoj političkoj povijesti i odraz je globalne podjele između zemalja koje se natječu u privlačenju bogatih obitelji fiskalnim poticajima i onih koje nastoje oporezivati ono što smatraju prekomjernim bogatstvom. Sukladno prijedlogu krajnje lijevo orijentirane stranke Mladih socijalista (JUSO) uveo bi se savezni porez na nasljedstvo i darove od 50 posto na imovinu i prijenose veće od 50 milijuna švicarskih franaka, što bi predstavljalo dramatičan prekid sa švicarskom tradicijom decentraliziranog i niskog oporezivanja, a prihodi od poreza bili bi namijenjeni za troškove smanjenja utjecaja klimatskih promjena.

Glasanje pozorno prate bankari, koji na ishod gledaju kao na lakmus test apetita za preraspodjelom bogatstva u Švicarskoj, dok su druge zemlje, poput Norveške, povećale porez na bogatstvo ili su i same već raspravljale o sličnim potezima. U Švicarskoj se nalaze neki od najskupljih gradova na svijetu, a bojazan zbog troškova života sve je prisutnija u lokalnoj politici. Kritičari inicijative rekli su da bi to moglo izazvati egzodus superbogatih ljudi iz Švicarske, pri čemu bi se smanjili ukupni prihodi od poreza. Švicarska vlada pozvala je birače da ga odbiju i oštro se protivi inicijativi te upozorava da bi takav potez narušio privlačnost Švicarske kao stabilnog utočišta za međunarodno mobilno bogatstvo.